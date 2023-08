LIVE Italia-Giappone, Test Match rugby in DIRETTA: ultima sfida per gli azzurri prima dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia–Giappone, ultimo test match della Summer Series di rugby prima dei Mondiali in Francia che scatteranno l’8 settembre.

Gli azzurri arrivano dalla larga vittoria ottenuta con la Romania a San Benedetto del Tronto di sette giorni fa: la squadra di Kieran Crowley ha annichilito i romeni con il punteggio di 57-7, al termine di un match senza storia in cui la Nazionale ha messo a segno ben nove mete. L’asticella di difficoltà si alza con il Giappone, formazione che occupa il 14mo posto del ranking mondiale, una posizione appena dietro all’Italia. Quella di oggi sarà l’ultima sfida per gli azzurri prima del debutto iridato a Saint-Etienne il 9 settembre con la Namibia.

Crowley ha deciso di cambiare cinque elementi rispetto alla formazione che ha sconfitto la Romania: da estremo non agirà Ange Capuozzo, ma ci sarà invece Tommaso Allan, mentre il 24enne di origini francesi formerà il triangolo allargato d’attacco con Monty Ioane. Al centro vedremo la coppia consolidata Ignacio Brex–Luca Morisi, mentre in mediana torna Stephen Varney con Paolo Garbisi. Pacchetto della mischia formato da soli giocatori del Benetton Treviso: in prima linea vedremo Ivan Nemer, Giacomo Nicotera e Simone Ferrari, in seconda Niccolò Cannone e Federico Ruzza, in terza Sebastian Negri, Michele Lamaro e Lorenzo Cannone.

Il match, il cui via è programmato alle ore 18.30 allo Stadio di Monigo di Treviso, sarà visibile in tv su Sky Sport Summer e Tv8, in streaming su Sky Go e Now Tv, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale del match. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: GettyImages/Fir