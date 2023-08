Basket, Mondiali 2023: frattura del tendine rotuleo per Raul Neto, stella del Brasile

Arrivano pessime notizie da Giacarta (in Indonesia) per il Brasile e per il Fenerbahce, in seguito al grave infortunio rimediato da Raul Neto. La stella della nazionale verdeoro ha riportato purtroppo la frattura del tendine rotuleo del ginocchio destro nel corso della sfida d’esordio nel gruppo G alla Coppa del Mondo 2023 di basket maschile.

Il 31enne nativo di Belo Horizonte finisce dunque anzitempo la rassegna iridata e rischia di aver compromesso anche buona parte della stagione agonistica ormai imminente a livello di club. Neto aveva firmato poche settimane fa con i turchi del Fenerbahce, dopo una lunga avventura oltreoceano in cui ha disputato 435 partite in otto annate.

Infortunio a parte, il Brasile ha cominciato bene il Mondiale asiatico sconfiggendo nettamente l’Iran per 100-59 e portandosi al comando del girone G in attesa dello scontro diretto per il primato con la Spagna (oggi 94-64 sulla Costa d’Avorio) in programma lunedì 28 agosto. Ricordiamo che verranno promosse automaticamente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 le prime due squadre americane in classifica al termine della Coppa del Mondo.

