LIVE Italia-Estonia, Europei volley 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia della seconda vittoria

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, seconda giornata del gruppo A degli Europei 2023 di pallavolo. Dopo il vittorioso esordio contro il Belgio gli azzurri di Fefè De Giorgi vanno a caccia del bis.

E’ stata una prima uscita a senso unico quella dell’Italia agli Europei di volley. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi ha regolato in tre set il Belgio, 25-17 25-18 25-15 con il match sempre in mano degli azzurri che hanno visto finire sugli scudi un Roberto Russo implacabile a muro e nei primi tempi.

Ora l’Italia si sposta a Perugia dove affronterà prima l’Estonia (sconfitta mercoledì 3-0 dalla Germania) e poi venerdì la temibile Serbia, in quello che sarà con ogni probabilità il primo test realmente probante per Simone Giannelli e compagni. Azzurri che avranno la possibilità di affrontare tutta la prima fase di questo Europeo in casa, dovendo centrare almeno il quarto posto del girone per passare alla fase ad eliminazione diretta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia, seconda giornata del gruppo A degli Europei 2023 di pallavolo. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 21,00 al PalaBarton di Perugia. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: LivePhotoSport / Valerio Origo