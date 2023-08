LIVE Italia-Estonia 3-0, Europei volley 2023 in DIRETTA: seconda vittoria su due per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.55 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.54 Seconda vittoria su due per l’Italia di Fefè De Giorgi che supera in tre set anche l’Estonia (25-17 25-22 25-19) ed ora se la vedrà con la Serbia in quello che sarà il primo vero test probante di questa prima fase dell’Europeo degli azzurri.

25-19 ROMANO’ METTE GIU’ L’ULTIMO PALLONE DEL MATCH! ITALIA-ESTONIA 3-0!

24-19 Primo tempo di Aru.

24-18 Primo tempo di Galassi, sei match-point Italia.

23-18 La diagonale di Juhkami da zona 2.

23-17 Lavia trova il mani out del muro.

22-17 Teppan va a segno con la diagonale.

22-16 Romanò trova il mani out del muro.

21-16 Pallonetto di Rinaldi.

20-16 Muro di Aru su Russo.

20-15 Attacco di Juhkami.

20-14 Rinaldi trova il mani out del muro.

19-14 Romenò va largo con la diagonale.

19-13 Errore al servizio Italia.

19-12 ANCORA GALASSIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!! ANCORA ACEEEEEEEEEEEE!!!!!!!

18-12 Attacco di Rinaldi, scappa via la squadra di De Giorgi.

17-12 GALASSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!

16-12 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIII MUROOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!

15-12 La diagonale di Rinaldi.

14-12 Attacco di Teppan.

14-11 Romanò trova il mani out del muro.

13-11 Errore di Romanò.

13-10 Attacco di Juhkami.

13-9 Romanò trova il mani out del muro.

12-9 Primo tempo di Aru.

12-8 La pipe di Rinaldi.

11-8 Errore di Juhkami con la diagonale.

10-8 Pulizia sotto rete di Juhkami.

10-7 Errore al servizio Italia.

10-6 LAVIAAAAAAAAAAAAAA MUROOOOOOOOOO!!!!!

9-6 Errore al servizio Estonia.

8-6 Juhkami trova le mani del muro.

8-5 Sbaglia Venno, +3 Italia.

7-5 Errore al servizio Estonia.

6-5 La diagonale di Venno.

6-4 Errore al servizio Estonia.

5-4 Venno trova il mani out del muro.

5-3 Errore al servizio Italia.

5-2 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MUROOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!

4-2 Non c’è fallo, punto Italia.

Challenge chiamato dall’Estonia per un fallo di Galassi.

3-2 Trova un pertugio nel muro Venno.

3-1 La diagonale di Lavia.

2-1 La pipe di Rinaldi.

1-1 Primo tempo di Aru.

1-0 Attacco di Lavia.

22.22 Inizia il terzo set.

22.19 Grande reazione degli azzurri di De Giorgi in questo secondo set, l’Italia risale dal 9-13 conquistando anche il secondo set a Perugia.

25-22 PRIMO TEMPO DI GALASSI! 2-0 ITALIA!

24-22 Errore al servizio Italia.

24-21 Sbaglia anche l’Estonia, ci sono tre set-point per gli azzurri.

23-21 Errore al servizio Italia.

23-20 La parallela di Romanò.

22-20 Errore Italia in costruzione.

22-19 Attacco di Venno.

22-18 RINALDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21-18 RUSSOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! GRANDE REAZIONE ITALIA!

20-18 RINALDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!

19-18 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DI ROMANO’! SORPASSO ITALIA!

18-18 RUSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!

17-18 Romanò trova il mani out del muro.

16-18 Primo tempo di Aganits.

16-17 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!

15-17 Errore al servizio Estonia.

14-17 La diagonale di Juhkami.

14-16 Attacco di Romanò.

13-16 La diagonale di Venno.

13-15 Errore di Venno, torna a contatto l’Italia.

12-15 Romanò trova il mani out del muro.

11-15 Errore al servizio Italia.

11-14 La diagonale di Romanò.

10-14 Muro di Venno su Lavia.

10-13 Attacco di Lavia che chiude il break dell’Estonia.

9-13 Altri muro estone su Lavia.

9-12 Muro di Venno, si allunga il parziale estone, time out Italia.

9-11 Tammearu trova il mani out del muro, +2 Estonia.

9-10 Sbaglia anche l’Italia.

9-9 Errore al servizio Estonia.

8-9 Ancora Juhkami, stavolta sull’errore di Lavia.

8-8 Ace di Juhkami.

7-6 Primo tempo di Russo.

6-6 Errore al servizio Italia.

6-5 Attacco di Lavia.

5-5 Primo tempo di Aganits.

4-1 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE DI ROMANO’!

3-1 Ancora Daniele Lavia.

2-1 Lavia trova il mani out del muro.

1-1 Attacco di Romanò.

0-1 Errore in costruzione Italia.

21.44 Inizia il secondo set.

21.42 Primo set con l’Italia sempre in controllo a Perugia, gli azzurri vanno dunque in vantaggio.

25-17 PRIMO TEMPO DI GALASSI! L’ITALIA CONQUISTA IL PRIMO SET!

24-17 Errore al servizio Italia.

24-16 Errore in costruzione Estonia, 8 set-point Estonia.

23-16 Romanò trova il mani out del muro.

22-16 La parallela di Venno.

22-15 MICHIELETTOOOOOOOOOOO ACEEEEEEEEEEE!!!!!

21-15 Romanò trova il mani out del muro.

20-15 Tocca la rete Russo.

20-14 RUSSOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOO!!!!!!!!

19-14 Ace di Allik.

19-13 La diagonale di Venno.

19-12 La pipe di Lavia.

18-12 Primo tempo di Russo che trova il mani out del muro.

17-12 Errore al servizio Italia.

17-11 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIII MUROOOOOOOOOOOO!!!!!

16-11 Attacco di Galassi.

15-11 La diagonale di Venno.

15-10 Romanò trova le mani del muro.

14-10 Sbaglia anche l’Estonia.

13-10 Errore al servizio Italia.

13-9 Romanò interrompe il parziale estone.

Time out che arriva dalla panchina dell’Italia.

12-9 Non trova le mani del muro Romanò.

12-8 Ace di Tammearu, break di 3-0 Estonia.

12-7 Pulizia a rete di Tammemaa.

12-6 La diagonale di Venno.

12-5 Pallonetto di Lavia.

11-5 Primo tempo di Tammemaa.

11-4 Primo tempo di Russo dopo il robusto servizio di Michieletto.

10-4 ROMANOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOOO!!!!!

9-4 Attacco di Venno.

9-3 RUSSOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOO!!!!!!!

8-3 MICHIELETTOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOO!!!!!!!!

7-3 ACEEEEEEEEEEEEE GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!

6-3 Romanò in diagonale.

5-3 La diagonale di Juhkami.

5-2 Pasticcia l’Estonia in costruzione, break Italia.

4-2 Primo tempo di Galassi.

3-2 Venno trova le mani del muro.

3-1 La diagonale di Lavia.

2-1 La diagonale di Venno dopo una splendida difesa azzurra.

2-0 Attacco di Lavia.

1-0 Il primo punto è dell’Italia.

21.15 SI PARTE!

21.10 Inno di Mameli!

21.05 Inno nazionale estone.

21.00 E’ il momento degli inni nazionali.

20.55 In corso la presentazione delle squadre.

20.50 E’ stata una prima uscita a senso unico quella dell’Italia agli Europei di volley. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi ha regolato in tre set il Belgio, 25-17 25-18 25-15 con il match sempre in mano degli azzurri che hanno visto finire sugli scudi un Roberto Russo implacabile a muro e nei primi tempi.

20.45 Un quarto d’ora al primo pallone del match al PalaBarton di Perugia.

20.40 L’Italia ha esordito lunedì sera a Bologna regolando 3-0 il modesto Belgio.

20.35 Gli azzurri di Fefè De Giorgi tornano in campo per la seconda giornata del gruppo A degli Europei 2023.

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Estonia.

