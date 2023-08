Conference League 2023-2024, Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: doppietta di Nico Gonzalez e qualificazione per i viola

La Fiorentina ce l’ha fatta. La squadra viola ha vinto per 2-0 il match valevole come ritorno dei playoff della Conference League 2023-2024 e ha staccato il pass per la fase a gironi della terza competizione continentale per club. Dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata, allo stadio “Franchi” i padroni di casa hanno messo in scena una prova di carattere e qualità, sfiorando una notevole serie di gol, andando a ribaltare la situazione solamente a pochi giri di lancette dalla conclusione.

La squadra allenata da mister Vincenzo Italiano è scesa in campo con il 4-3-3 con Terracciano tra i pali, difesa con Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi, quindi linea di centrocampo con Mandragora, Arthur e Bonaventura, mentre il tridente era composto da Kouamè, Nzola e Nico Gonzalez. Il Rapid Vienna ha risposto con il medesimo schema (4-3-3) con Hedl in porta, Oswald, Querfeld, Hofmann e Auer nella linea difensiva, centrocampo con Sattlberger, Seidl e Kerschbaum, quindi in attaco Grull, Mayulu e Kuhn.

Il match prende il via su ottimi ritmi con le due squadre che sfiorano la rete del vantaggio già nel primo quarto d’ora. Con il passare dei minuti i padroni di casa prendono in mano il pallino del giorno e si fanno vedere in maniera costante dalle parti di Hedl. Clamorosa l’occasione del 31′ minuto con Nzola che, tutto solo davanti al portiere austriaco, perde il tempo giusto e “grazia” i bianco-verdi. Passano 4 minuti e lo stesso attaccante francese tocca a botta sicura da pochi passi, ma in maniera troppo debole, con Hedl che chiude sulla linea di porta. Gli assalti proseguono e al 38′ Kouamè scaglia un conclusione rasoterra e potente dal limite dell’area, ma la palla sfiora solamente il palo. Si va al riposo a reti bianche.

La ripresa non di discosta da quanto visto nel primo tempo. Le occasioni fioccano. Gli austriaci sprecano due ripartenze attorno al 55′, quindi i viola si scuotono e passano in vantaggio. All’ora di gioco Biraghi mette un cross rasoterra in area di rigore. La difesa del Rapid invece che sbrogliare rischia l’autogol, la palla rimane a pochi passi dalla porta e Nico Gonzalez la scaraventa alle spalle del portiere. L’assedio viola si intensifica, Mandragora centra una clamorosa traversa dopo una gran conclusione dal limite dell’area. Tutto cambia al minuto 88′. Cross di Parisi, tocco di mano di Sattlberger e calcio di rigore inevitabile. Dal dischetto si presenta lo stesso Nico Gonzalez e spiazza il portiere per il 2-0. Il match si conclude qui, con il tripudio viola verso la seconda partecipazione consecutiva alla Conference League.

Foto: LaPresse