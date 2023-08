Beach volley, Europei 2023. I campioni in carica per Nicolai/Cottafava! Huberli/Brunner trionfano nel torneo femminile

Saranno i campioni in carica Ahman/Hellvig gli avversari di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava domattina nella semifinale dell’Europeo di Vienna che non ha lesinato sorprese in entrambi i tornei.

In campo maschile la sorpresa più grande è l’eliminazione dei campioni del mondo e olimpici, i norvegesi Mol/Sorum, sconfitti 2-1 (16-21, 21-14, 15-11) dagli olandesi Luini/De Groot che in semifinale affronteranno gli ucraini Popov/Reznik, che hanno sconfitto 2-0 (21-8, 22-20) i britannici Bello/Bello.

Nell’altra semifinale gli azzurri affronteranno gli svedesi Ahman/Hellvig che hanno faticato non poco a superare i tedeschi Ehlers/Wickler con il punteggio di 2-1 (24-26, 21-17, 16-14).

In campo femminile le svizzere Huberli/Brunner hanno dominato la finale con le sorprendenti spagnole Alvarez/Moreno che si sono arrese con un secco 2-0 (21-12, 21-13). Per le elvetiche un oro meritato dopo l’argento dello scorso anno e dopo il successo soffertissimo in semifinale contro le tedesche Ludwig/Lippmann battute 2-1 (21-19, 19-21, 15-13) al termine di un match spettacolare.

La campionessa olimpica di Rio Ludwig (trionfatrice al Mondiale proprio a Vienna nel 2017) si è presa la soddisfazione in coppia con Lippmann di salire sul terzo gradino del podio vincendo la finale per il bronzo battendo 2-1 (21-14, 18-22, 15-11) la coppia svizzera Vergè-Deprè/Mader che era stata sconfitta 2-1 (25-27, 21-17, 15-13) in semifinale da Alvarez/Moreno.

Foto Fivb