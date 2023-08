Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli manca il tris di medaglie ai Mondiali per mezzo decimo. Varfolomeev poker!

Sofia Raffaeli manca l’appuntamento con una nuova medaglia per appena mezzo decimo ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana era impegnata sulla pedana di Valencia (Siviglia) nella Finale di Specialità con il nastro, ma purtroppo è incappata in un errore proprio nelle battute iniziali dell’esercizio.

La Campionessa del Mondo all-around si è fermata a 31.050 (14.900 il D Score, 7.900 per l’esecuzione, 8.250 per il pannello artistico), chiudendo al quarto posto in scia alla slovena Ekaterina Vedeneeva (31.100). La 19enne sperava di salire nuovamente sul podio dopo i due argenti portati a casa ieri tra cerchio e palla, ma la missione è fallita al termine di una giornata in cui è scivolata al terzo posto nelle qualificazioni del concorso generale individuale.

Si trattava di prove non previste alle Olimpiadi, l’asticella si alzerà terribilmente sabato 26 agosto quando andrà in scena la Finale sul giro completo: Sofia Raffaeli sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, dovrà essere impeccabile se vorrà mettere le mani sulla seconda medaglia d’oro consecutiva. La rivale principale dell’azzurra sembra essere la tedesca Darja Varlofomeev, che ha fermato il poker di specialità: dopo le due affermazioni di ieri, stasera ha giganteggiato anche tra nastro (33.350) e clavette (34.350), precedendo in entrambi i casi la bulgara Boryana Kaleyn (31.850 e 33.550), anch’ella pretendente al titolo all-around insieme alla connazionale Stiliana Nikolova. Bronzo alle clavette per l’ucraina Viktoriia Onopriienko (33.550).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi