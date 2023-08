LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: subito Ganna e Milan nell’inseguimento a squadre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) ci apprestiamo a vivere una settimana di grandi emozioni con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio come accadde un anno fa in Francia. Day-1 subito intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata del quartetto campione olimpico in carica che dovrà lanciare un segnale importante al resto della concorrenza già in qualificazione.

Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni apriranno di fatto il programma della manifestazione in mattinata con le batterie dell’inseguimento maschile a squadre per cercare di accedere alle semifinali e restare in corsa per la medaglia d’oro. Le fasi successive del torneo si disputeranno poi venerdì 4 (primo turno, semifinali) e sabato 5 agosto (finali).

Non ci saranno azzurre al via nel Team Sprint femminile che andrà in sena a seguire, mentre saranno Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo a rappresentare l’Italia nella Team Sprint maschile con qualche ambizione in una specialità che finora non ha riservato grandi soddisfazioni all’Italia. Saranno Martina Alzini e Vittoria Guazzini le due azzurre in cerca di un posto in finale nell’inseguimento individuale donne con le eliminatorie in programma oggi.

Nella sessione serale sono in programma il secondo turno della Team Sprint femminile, la finale dell’inseguimento individuale maschile paralimpico categoria B, la scratch race paralimpica della categoria C5, le finali dell’inseguimento individuale femminile, la finale dell’inseguimento individuale maschile paralimpico categoria C2, la finale della Team Sprint femminile e la scratch race maschile con al via per l’Italia Michele Scartezzini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023 in programma a Glasgow (Scozia), minuto per minuto per nopn perdere neanche una gara. La sessione mattutina scatterà alle 10.30, quella serale alle 20.00. Buon divertimento a tutti!

Foto: LaPresse