Quando la prossima gara di Ganna ai Mondiali? Orario cronometro, programma, tv, streaming

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista, imponendosi nell’atto conclusivo contro il britannico Dan Bigham andato in scena al Velodromo di Glasgow. Il piemontese ha saputo recuperare ben 2.2 secondi in un ultimo chilometro ai limiti del surreale e ha messo le mani sul sesto titolo iridato in questa specialità. Il fuoriclasse della Ineos-Grenadiers andrà ora a caccia di una nuova impresa nella località scozzese: vincere la cronometro individuale.

Quando andrà in scena la prossima gara di Filippo Ganna ai Mondiali 2023? L’appuntamento è per venerdì 11 agosto (a partire dalle ore 15.15 italiane) con la cronometro individuale su strada. L’azzurro si è già imposto per due volte nella prova contro il tempo e andrà a caccia di un roboante tris, ma dovrà vedersela con alcuni avversari di lusso come il belga Remco Evenepoel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della prossima gara di Filippo Ganna ai Mondiali. La cronometro sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai e di Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIMA GARA GANNA AI MONDIALI

Venerdì 11 agosto

15.15 Cronometro individuale

PROGRAMMA CRONOMETRO MONDIALI: COME VEDERE FILIPPO GANNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati:

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

