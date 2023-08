LIVE Ciclismo, Cronometro U23 Mondiali in DIRETTA: Lorenzo Milesi CAMPIONE DEL MONDO! Segaert si inchina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.09 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Una giornata storica per il ciclismo italiano. Un caro saluto e buon proseguimento a tutti.

18.07 Questa la classifica finale:

1 MILESI Lorenzo 43.00,46 50.503

2 SEGAERT Alec 43.11,73 0.11,27 50.283

3 MCKENZIE Hamish 43.51,25 0.50,79 49.528

4 GARCÍA PIERNA Raúl 43.54,05 0.53,59 49.475

5 RAFFERTY Darren 43.56,47 0.56,01 49.430

6 CHARLTON Josh 44.12,03 1.11,57 49.140

7 SÖDERQVIST Jakob 44.18,58 1.18,12 49.019

8 CURRIE Logan 44.19,15 1.18,69 49.008

9 CHRISTEN Jan 44.21,95 1.21,49 48.957

10 LEONARD Michael 44.29,71 1.29,25 48.814

18.05 Una vittoria al Mondiale under 23 a cronometro mancava per l’Italia da ben 15 anni, quando fu Adriano Malori ad imporsi in quel di Varese.

18.03 Olivo arriva al traguardo: un calvario per il friulano che ha dovuto combattere con una contrattura al polpaccio.

18.01 Segaert è arrivato stremato al traguardo a differenza di Milesi: l’azzurro oggi è entrato fra i grandi del ciclismo.

17.59 LORENZO MILESI CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23!!!! SEGAERT ARRIVA A 11 SECONDI!!! COLPACCIO DELL’AZZURRO!

17.57 Charlton arriva lontano da Milesi, piantandosi sul muro finale: il britannico giunge a 1’11” dall’azzurro. Podio sicuro quindi per l’australiano Mckenzie.

17.55 I tempi ci raccontano come Milesi abbia fatto un gran finale: lo strappo finale sarà decisivo.

17.54 ALEC SEGAERT E’ DIETRO A MILESI AL TERZO INTERMEDIO! 3,8o secondi di ritardo per il belga.

17.52 Tempo alto per Charlton: 42 secondi di ritardo su Milesi, impossibile che il britannico rimonti sull’azzurro.

17.50 Ecco la classifica al secondo intertempo:

1 SEGAERT Alec 27.01,13 0.00 51.298

2 MILESI Lorenzo 27.04,99 0.03,86 51.176

3 CHARLTON Josh 27.19,99 0.18,86 50.708

4 CHRISTEN Jan 27.29,49 0.28,36 50.416

5 MCKENZIE Hamish 27.32,54 0.31,41 50.323

17.48 Mancano 10 chilometri al termine della prova di Segaert: sarà lotta all’ultimo millesimo con Milesi.

17.46 Bevort è lontanissimo al secondo intermedio: oltre un minuto da Segaert. Milesi è certo di una medaglia.

17.44 Segaert al secondo intermedio mantiene appena tre secondi su Milesi! Ha perso ben sette secondi il belga.

17.42 Charlton passa a 15 secondi di ritardo da Milesi al secondo intertempo.

17.40 Lotta per la maglia iridata che sembra ristretta quindi a Segaert e Milesi: difficilmente qualcun altro potrà inserirsi.

17.37 Questa la nuova graduatoria al primo intermedio:

1 SEGAERT Alec 14.46,65 0.00 51.159

2 MILESI Lorenzo 14.56,91 0.10,26 50.574

3 CHARLTON Josh 15.04,53 0.17,88 50.148

4 MCKENZIE Hamish 15.06,11 0.19,46 50.060

5 GARCÍA PIERNA Raúl 15.08,89 0.22,24 49.907

17.34 Segaert che ha un vantaggio di 10 secondi nei confronti di Milesi al primo intermedio.

17.32 Segaert supera uno spento Olivo che è 32esimo.

17.30 Il britannico Josh Charlton si mette a sette secondi da Milesi al primo intermedio: può essere un pericolo.

17.27 Buon finale da parte dell’irlandese Rafferty che chiude in terza posizione provvisoria a 56 secondi da Milesi.

17.25 I corridori partiti da poco devono ancora raggiungere il primo rilevamento cronometrico dove avremo maggiori riscontri.

17.22 Strappo finale che sta mettendo a dura prova i corridori dopo lo sforzo profuso nei precedenti 35 chilometri.

17.20 Molto fiducioso sulla sedia del leader Milesi che comincia a coltivare sogni di iride.

17.18 In strada anche Bevort: terminano così le partenze.

17.16 Parte Segaert, il grande favorito per questa crono. Ma non sarà semplice battere questo Milesi.

17.15 Parte Bryan Olivo! Dopo l’azzurro mancano solo le partenze di Alex Segaert e di Carl-Frederik Bevort.

17.13 Questa invece la classifica attuale al traguardo:

1 MILESI Lorenzo 43.00,46 0.00 50.503

2 MCKENZIE Hamish 43.51,25 0.50,79 49.528

3 SÖDERQVIST Jakob 44.18,58 1.18,12 49.019

4 CHRISTEN Jan 44.21,95 1.21,49 48.957

5 LEONARD Michael 44.29,71 1.29,25 48.814

17.11 Manca sempre meno alla partenza del secondo dei due azzurri: Bryan Olivo.

17.08 Questa la nuova classifica al primo rilevamento cronometrico:

1 MILESI Lorenzo 14.56,91 0.00 50.574

2 MCKENZIE Hamish 15.06,11 0.09,20 50.060

3 GARCÍA PIERNA Raúl 15.08,89 0.11,98 49.907

4 CHRISTEN Jan 15.08,99 0.12,08 49.902

5 WANG Gustav 15.12,75 0.15,84 49.696

17.05 Lo spagnolo Raul Garcia Pierna potrebbe essere una minaccia per Milesi: 12 secondi di distacco al primo intermedio.

17.03 Sta arrivando il momento di tutti i favoriti: alle 17.17 si concluderanno le partenze.

17.00 Decisamente in ombra la prova di Logan Currie, uno dei favoriti alla vigilia per questa prova. Il neozelandese è a 54 secondi da Milesi al secondo intertempo.

16.57 Questo il nuovo ordine d’arrivo:

1 MILESI Lorenzo 43.00,46 0.00 50.503

2 MCKENZIE Hamish 43.51,25 0.50,79 49.528

3 CHRISTEN Jan 44.21,95 1.21,49 48.957

4 LEONARD Michael 44.29,71 1.29,25 48.814

5 MACKELLAR Alastair 44.42,88 1.42,42 48.575

16.55 CHE TEMPO E CHE PROVA DI LORENZO MILESI! 43:00, vantaggio di 51 secondi su Mckenzie, media di oltre 50 km/h.

16.53 Hamish Mckenzie arriva al traguardo e fa segnare il nuovo miglior tempo: 43.51,25 (49.527 km/h), 30 secondi di vantaggio su Jan Christen.

16.50 Questa la top 5 al secondo intermedio:

1 MILESI Lorenzo 27.04,99 0.00 51.176

2 CHRISTEN Jan 27.29,49 0.24,50 50.416

3 MCKENZIE Hamish 27.32,54 0.27,55 50.323

4 SÖDERQVIST Jakob 27.47,61 0.42,62 49.868

5 WANG Gustav 27.53,82 0.48,83 49.683

16.47 Al traguardo c’è Michael Leonard in testa con il tempo di 44.29,71 (48.814 km/h).

16.44 Mackenzie paga 27 secondi di ritardo nei confronti di Milesi: ha perso 17 secondi tra il primo e il secondo intermedio.

16.41 Milesi in testa anche al secondo intermedio! 24 secondi di margine su Christen: 27.04,99 (51.175 km/h).

16.38 Lo svizzero Jan Christen passa provvisoriamente in testa al secondo intermedio: 27.29,49 (50.415 km/h) il suo crono.

16.35 Attendiamo il passaggio al secondo intermedio di Milesi per valutare la bontà della sua prova.

16.32 Lorenzo Milesi fa registrare un gran tempo al primo intermedio: 14.56,91 (50.573 km/h).

16.29 Questa la classifica attuale al secondo intermedio:

1 LEONARD Michael 27.55,57 0.00 49.631

2 MACKELLAR Alastair 27.59,57 0.04 49.513

3 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel 28.20,53 0.24,96 48.902

4 HARVEY Dean 28.21,53 0.25,96 48.874

5 ROMEO Iván 28.22,74 0.27,17 48.839

16.26 Il secondo tempo è detenuto allo svizzero Jan Christen: 15.08,99 (49.901 km/h).

16.23 15.06,11 (50.06 km/h) il tempo di Mckenzie che si mette in testa al primo intermedio.

16.20 Mackellar arriva anche al terzo intertempo: 38.20,50 (49.763 km/h) il suo crono.

16.17 Nuovo miglior crono al primo intermedio, è quello del canadese Michael Leonard: 15.21,44 (49.227 km/h).

16.15 Discreto tempo per lo spagnolo Ivàn Romeo al primo rilevamento cronometrico: 15 secondi di ritardo da Mackellar.

16.13 Intanto è partito il nostro Lorenzo Milesi.

16.11 Tempo notevole per Mackellar anche al secondo intermedio: 27.59,57 alla media di 49.512 km/h.

16.09 Parte il secondo australiano in gara: Hamish Mckenzie.

16.06 Manca sempre meno al momento della partenza di Lorenzo Milesi, che arriverà alle 16.10 ora italiana, le 15.10 locali.

16.03 Tempo di Mackellar al primo intermedio che è già rilevante, visto che il più vicino tra i corridori transitati dopo è lo slovacco Filip Lohinsky a 1’18”.

16.00 Percorso che permette di generare davvero altissime velocità e media orarie: sarà una cronometro decisamente rapida.

15.57 15.22,80 alla media di 49.154 km/h per Mackellar che è il primo a passare al primo intermedio.

15.54 Mackellar sta per terminare il primo segmento di questa cronometro: con l’australiano avremo il primo rilevamento cronometro all’intermedio.

15.51 Cadenza dei corridori che partono in questa fase che è di un minuto e quindici secondi: sarà così fino al termine della prova.

15.48 Cronometro che è piuttosto lunga e impegnativa non tanto per le pendenze ma per il tempo nel quale i corridori dovranno dare tutto.

15.45 Sono partiti adesso i primi corridori: il primo a prendere il via è stato l’australiano Alastair Mackellar.

15.42 Lorenzo Milesi partirà per la sua prova: la partenza dell’azzurro avverrà alle 6.10. Scatterà alle 17:14.30 invece Bryan Olivo.

15.39 Partenza che vede una scarsa presenza di pubblico a differenza della sede d’arrivo con la presenza di un gran tifo a sostenere i corridori.

15.36 Due sono gli italiani presenti: Lorenzo Milesi e Bryan Olivo proveranno a dare tutto per ottenere un gran risultato.

15.33 Alec Segaert è il grande favorito di questa crono: il belga è vice-campione nazionale contro il tempo.

15.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a cronometro under 23 maschile valevole per i Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow.

Si va da Stirling a Stirling Castle: prova contro il tempo che sarà lunga ben 36 chilometri e sarà particolarmente selettiva poiché per specialisti puri. Dislivello quasi nullo, se non un paio di risciacqui attorno al 5% nella seconda metà del circuito. Si arriverà in salita per raggiungere il castello con uno strappo di 800 metri al 5,4% in lastricato che potrebbe fare la differenza se due corridori saranno vicini.

Il grande e probabilmente unico favorito è il belga Alec Segaert, secondo al campionato nazionale belga a cronometro recentemente e protagonista anche al Giro NextGen. Può provare ad insidiarlo il danese Gustav Wang, in crescita quest’anno a livello under 23. Più esperto è il neozelandese Logan Currie che punterà al podio insieme all’altro danese Carl-Frederik Bévort. Ci proverà anche Lorenzo Milesi con Bryan Olivo: gli azzurri non partono con grandi ambizioni, ma vogliono sorprendere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova a cronometro under 23 maschile valevole per i Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow. Aggiornamenti a partire dalle 15.30. Buon divertimento.

Foto: Lapresse