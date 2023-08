Ciclismo, Mondiali 2023: Oscar Chamberlain vince la cronometro juniores maschile. Giaimi sesto

Oscar Chamberlain conquista la medaglia d’oro nella cronometro maschile juniores dei Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow: l’australiano ha preceduto il britannico Ben Wiggins e il tedesco Louis Leidert. Una cronometro quella disputata dagli juniores lunga 22.3 chilometri nella classica locazione di Stirling con l’arrivo al castello che prevede uno strappo conclusivo piuttosto impegnativo e selettivo. Il primo a far registrare un gran tempo al traguardo è il tedesco Louis Leidert: 29:03.73 con il quale riesce a precedere il britannico Jacob Bush di 16 secondi e l’irlandese Liam O’Brien di 43 secondi.

Le prime posizioni rimangono congelate fino a quando non cominciano la prova gli ultimi pettorali, ossia i principali favoriti di questa crono. A sconvolgere la classifica ci pensa infatti l’australiano Oscar Chamberlain, in ritardo nei confronti di Leidert di 12 secondi al primo intermedio e davanti di 16 al secondo.

Il segmento finale della prova del tedesco non è convincente e di conseguenza tanti corridori riescono a inserirsi nelle prime posizioni: il norvegese Nordhagen arriva a soli tre secondi e Chamberlain che lo batte di ben 34 secondi. Brillante anche la prova del britannico Ben Wiggins, secondo a 24 secondi dal vincitore.

Non brillantissima la prova per quanto riguarda i corridori italiani: Luca Giaimi ha chiuso in sesta posizione a 56 secondi da Chamberlain, mentre Davide Donati è arrivato 23esimo a 2’01” dall’australiano.

Foto: Federciclismo