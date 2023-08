LIVE Berrettini-Humbert, 6-4, 3-2 US Open 2023 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-30 Termina di poco largo il dritto a sventaglio del romano.

40-15 Humbert prova ad anticipare la risposta di dritto, ma non centra pienamente la palla che termina in corridoio.

30-15 Ace al centro.

15-15 Si stampa sul nastro il dritto lungolinea del romano.

15-0 Uno-due vincente per Berrettini, che chiude con il dritto in contropiede.

In un momento in cui sembrava in controllo del match Humbert ha commesso un mezzo harakiri, commettendo due doppi falli ed un errore di dritto che hanno permesso a Berrettini di portarsi in vantaggio di un break nel secondo parziale.

3-2 Break Berrettini: doppio fallo per il francese, il secondo di questo game.

Seconda

30-40 Grandissimo dritto lungolinea in corsa dell’azzurro su cui nulla può Humbert.

30-30 Ottimo angolo trovato in risposta da Berrettini, che costringe l’avversario ad attaccare.

30-15 Doppio fallo di Humbert.

30-0 La risposta dell’azzurro si infrange sul nastro.

15-0 Si spegne in rete il back di rovescio di Berrettini.

2-2 Gioco Berrettini: servizio al centro vincente per l’italiano, il quale annulla una palla break e ristabilisce la parità.

A-40 Grandissima volee in allungo del romano, che questa volta chiude con il colpo al volo.

40-40 Spinge bene con il dritto Berrettini, il quale con la profondità crea diversi problemi al francese.

Seconda…

40-A Ottimo attacco di Berrettini, che però non chiude la volee e si offre al passante del francese.

40-40 Aggressivo con la risposta Humbert, che provoca l’errore di rovescio di Berrettini.

40-30 Fantastica demi-volee di rovescio del romano, che aveva preso la rete con il tracciante di dritto.

30-30 Grande passante dell’azzurro, ma è profondissima la volee di Humbert.

30-15 Va fuori giri con il dritto Berrettini.

30-0 Termina in rete il passante di rovescio di Humbert.

15-0 Ace! Pizzica la riga centrale l’azzurro.

2-1 Gioco Humbert: con un’ottima prima il francese chiude questo game e rimane avanti.

A-40 Ottima seconda di Humbert, che lavora bene la palla verso il rovescio dell’azzurro.

Seconda…

40-40 Doppio fallo.

Seconda

40-30 Ace, il terzo del match del francese.

30-30 Grandissima prima alla T per Humbert.

15-30 Sfortunato in questa circostanza il francese con il rovescio che termina di poco fuori.

15-15 L’azzurro colpisce male il rovescio con il passante che termina fuori dal corridoio.

0-15 Il passante di Berrettini colpisce il nastro e si impenna. Humbert prova a salvarsi ma si offre allo smash dell’avversario.

1-1 Gioco Berrettini: sbatte sul nastro il rovescio lungolinea di Humbert.

A-40 Prima vincente per l’italiano.

40-40 La risposta di Humbert atterra tra le stringhe delle scarpe dell’azzurro, provocando l’errore di quest’ultimo.

40-30 Ottima risposta di Humbert che poi chiude con il dritto.

40-15 Nastro protagonista di questo punto! Il dritto di Humbert sbatte sul nastro e muore nella metà campo dell’azzurro, che in allungo riesce ad arrivare alla palla pizzicando a sua volta il nastro. Alla fine il passante del francese termina in corridoio.

30-15 Scappa lungo il rovescio in avanzamento di Humbert. Fortunato in precedenza Berrettini con un dritto steccato che è rimasto in campo.

15-15 Ace ad uscire per l’azzurro. È il primo punto del set per lui.

0-15 Stecca il dritto Berrettini.

1-0 Gioco Humbert: va fuori giri con il dritto Berrettini.

40-0 Servizio al centro vincente per il transalpino.

30-0 Passante vincente di rovescio per Humbert.

15-0 Punto diretto con il servizio per il francese.

Al servizio Ugo Humbert

SECONDO SET

Rientra ora dal toilet break Berrettini. È in corso una discussione con il giudice di sedia, il quale vuole dare un warning per il troppo tempo perso. L’azzurro prova a spiegare che c’è stato un errore nella comunicazione degli spogliatoi, che gli ha fatto perdere del tempo.

I numeri al servizio di Berrettini sono molto simili a quelli dati prima del decimo game. Humbert invece dopo un avvio complicato ha migliorato le proprie statistiche concludendo il set con il 67% di punti vinti con la prima, entrata il 51% delle volte, e il 47% con la seconda.

Ottimo avvio di partita per l’azzurro che ha conquistato il break nel primo game, conservandolo fino alla conclusione del primo set, annullando 4 palle break al francese.

6-4 Gioco e primo set Berrettini: con il terzo Ace l’azzurro mette la parola fine su questo parziale.

40-30 Termina in corridoio il rovescio di Humbert, che aveva provato a mettere sotto pressione l’avversario. Bravo l’azzurro a trovare grande profondità con il dritto.

Seconda

30-30 Prima ad uscire vincente per il romano.

15-30 Stecca il dritto Berrettini, investito dalla risposta del transalpino.

15-15 Risposta profondissima di Humbert, che riesce poi a prendere la rete. Il francese non chiude il primo smash, ma non fallisce il secondo.

15-0 Ace al centro.

Dopo il cambio di campo Matteo Berrettini servirà per vincere il primo set. In questo parziale l’azzurro ha vinto il 72% di punti con la prima, entrata il 64% delle volte, e il 60% con la seconda. Per il romano il conto è di 1 ace e di 1 doppio fallo.

5-4 Gioco Humbert: ace ad uscire per il francese.

40-30 Termina in rete il back di Berrettini.

Seconda

30-30 Grande accelerazione lungolinea di dritto per Humbert.

15-30 Berrettini si apre benissimo il campo, costringendo l’avversario a perdere campo. Non riesce però la smorzata all’azzurro, con la palla che si spegne di poco in rete.

Seconda

0-30 Doppio fallo. È il secondo del match per Humbert, che in questo caso ha cercato estremamente il rovescio dell’avversario.

0-15 Tre dritti consecutivi impressionanti di Berrettini, che trova contemporaneamente velocità e profondità.

5-3 Gioco Berrettini: termina in rete il back di Humbert, che pare leggermente infastidito dall’andamento di questo game. Dallo 0-40 non si è praticamente più giocato con l’italiano che ha inserito la quinta al servizio.

A-40 Altra gran prima del romano, che ottiene un ulteriore punto diretto.

40-40 Servizio ad uscire e dritto dal lato opposto.

30-40 ACE!! La prima dell’azzurro pulisce la riga centrale.

15-40 Prima al centro vincente per Berrettini.

0-40 Doppio fallo! La seconda del romano sbatte sul nastro e termina fuori.

Seconda

0-30 Si apre bene il campo con il dritto Humbert, che fa ottima guardia a rete.

0-15 La smorzata di Berrettini rimbalza sul nastro e ricade nella metà campo dell’azzurro. Non fortunato in questo caso Matteo.

4-3 Gioco Humbert: uno-due vincente per il francese.

40-30 Non riesce il passante di dritto a Berrettini con la palla che si spegne in rete.

30-30 Termina in corridoio il rovescio di Humbert, chiamato a spingere dalla risposta bloccata.

30-15 Prima al corpo vincente del francese.

15-15 Fantastico passante di rovescio di Berrettini, che trova uno strettino imprendibile.

15-0 Prima ad uscire vincente per Humbert.

4-2 Gioco Berrettini: servizio, dritto e smash per l’azzurro che conferma il break conquistato in apertura.

40-30 Termina largo il dritto di Berrettini costretto a giocare con il peso del corpo all’indietro.

40-15 Tenta la risposta d’anticipo Humbert, ma la palla scappa via in lunghezza.

30-15 Servizio al centro vincente per il romano.

15-15 Termina di un soffio largo il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.

15-0 Il back di Berrettini dà nuovamente fastidio al dritto di Humbert, che non riesce a dare peso a questa palla morta.

3-2 Gioco Humbert: splendida accelerazione di dritto del francese che rimane in scia.

40-30 Servizio al centro e rovescio in salto vincente per Humbert.

30-30 Termina di poco in corridoio la risposta di rovescio di Berrettini, che aveva cercato il vincente.

Seconda

15-30 Stecca il dritto Humbert, che ha provato a muovere l’avversario.

15-15 Si spegne sul nastro il rovescio di Berrettini.

0-15 Attacco in back dell’azzurro, che copre ottimamente la rete.

3-1 Gioco Berrettini: termina in corridoio il rovescio del francese, che non è riuscito a sfruttare una palla break.

A-40 Rimane corto il back dell’italiano, ma il dritto di Humbert termina in corridoio.

Seconda

40-40 Punto da manuale giocato da Berrettini: prima ad uscire e dritto dal lato opposto.

40-A Altra ottima risposta per il francese, che poi è aggressivo con il dritto provocando l’errore dell’azzurro.

40-40 Favolosa risposta in allungo di Humbert, che pizzica la riga di fondo campo.

40-30 Grandissima seconda alla T per l’azzurro. Termina in corridoio la risposta di Humbert.

Seconda

30-30 Ottima seconda al corpo di Berrettini, che poi gioca il dritto inside out, provocando l’errore di rovescio del francese.

Seconda

15-30 Vanifica una splendida risposta il francese spedendo il dritto in rete.

0-30 Ottima risposta di Humbert, che costringe l’avversario ad accorciare per poi prendere la rete.

0-15 Il nastro inverte l’inerzia dello scambio e dà la possibilità al francese di attaccare sul rovescio di Berrettini.

2-1 Gioco Humbert: termina fuori dal campo la risposta dell’azzurro.

A-40 Il nastro accomoda la palla al francese, che può così attaccare e chiudere con lo smash.

40-40 Favoloso dritto di Berrettini che in corsa trova un tracciante favoloso, il quale sorprende Humbert.

A-40 Termina in corridoio l’accelerazione di rovescio di Berrettini, che aveva ribaltato l’inerzia dello scambio con un ottimo back.

Seconda

40-40 Altro errore di Humbert con il rovescio. In quest’inizio di partita il francese sta soffrendo la profondità del dritto dell’azzurro.

A-40 Si stampa in rete il rovescio di Berrettini, che è rimasto leggermente contratto su questo colpo.

Seconda

40-40 Stecca il rovescio Humbert. Bravo Berrettini a rubare il tempo all’avversario con il dritto.

Seconda

40-30 Servizio al centro vincente.

30-30 Grande angolo trovato con il rovescio da Berrettini, che provoca l’errore del transalpino.

30-15 Pizzica la riga il rovescio in uscita dal servizio di Humbert.

15-15 Il back di Berrettini crea diverse difficoltà all’avversario, che non riesce ad oltrepassare la rete con il dritto.

15-0 Servizio ad uscire, rovescio lungolinea e smash vincente per Humbert.

2-0 Gioco Berrettini: stecca la risposta il francese sul servizio al corpo.

40-0 Uno-due vincente per l’azzurro, che chiude il punto con il dritto.

30-0 Scappa in lunghezza la risposta di rovescio di Humbert.

15-0 Servizio al centro vincente per il romano, che lavora ottimamente la seconda.

Al servizio Matteo Berrettini

1-0 Break Berrettini: termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Humbert.

15-40 Doppio fallo. Rischia eccessivamente sulla seconda il francese che deve subito inseguire.

Seconda

15-30 Favoloso dritto a sventaglio di Berrettini, che gira velocemente intorno alla palla e lascia partire il vincente.

15-15 Ace! Traiettoria al centro vincente.

0-15 Spinge bene con il dritto Berrettini, dopo aver rallentato lo scambio con il back di rovescio.

Al servizio Ugo Humbert

PRIMO SET

17.07 I due giocatori terminano ora di effettuare il riscaldamento.

17.04 L’incontro inizierà con Ugo Humbert al servizio.

17.03 Iniziano i 5 minuti del riscaldamento pre match.

17.02 Entrano in campo i due giocatori.

17.01 Il miglior risultato per Matteo Berrettini a Flushing Meadows è la semifinale del 2019, quando venne sconfitto da Rafael Nadal. Il tennista romano ha poi raggiunto altre due volte i quarti di finale: nel 2021, sconfitto da Djokovic, e nel 2022, eliminato da Casper Ruud.

16.58 I due giocatori si sono già affrontati tre volte nel corso della loro carriera. Il bilancio è di 2-1 per l’azzurro, il quale ha vinto gli ultimi due scontri diretti. Il primo incontro tra i due risale al Challenger di Brest del 2017, dove vinse Humbert. Berrettini si è poi vendicato al secondo turno degli US Open 2020 e all’Atp Cup del 2022. Tutte e tre le sfide si sono disputate sul cemento all’aperto.

16.55 Berrettini-Humbert è inserita nella sezione di tabellone controllata dalla testa di serie numero 8 Andrey Rublev. Per sfidare il russo però il vincente dell’incontro odierno dovrà raggiungere il terzo turno.

16.52 Negli ultimi mesi Humbert ha giocato più tornei rispetto all’avversario odierno ottenendo ottimi risultati che gli hanno permesso di risalire la classifica. Dopo Wimbledon il francese ha raggiunto le semifinali a Newport, erba, e Atlanta, cemento, a cui vanno aggiunti i quarti di finale dell’Atp 500 di Washington.

16.49 Berrettini ha preso il via nei due Master 1000 nordamericani. L’azzurro ha perso al secondo turno a Toronto contro Sinner, dopo aver battuto Barrere. A Cincinnati il romano è stato eliminato all’esordio da Felix Auger Aliassime, vincitore in rimonta.

16.46 Questo è il terzo torneo per il tennista romano dopo gli ottavi raggiunti a Wimbledon. Sui prati londinesi l’azzurro ha sorpreso tutti raggiungendo gli ottavi di finale, in cui si è trovato avanti di un set contro Carlos Alcaraz, futuro vincitore del titolo.

16.43 È giunto il momento dell’esordio di Matteo Berrettini agli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam stagionale. L’azzurro sfiderà al primo turno la testa di serie numero 29, il francese Ugo Humbert.

16.40 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Humbert.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Humbert, incontro di primo turno degli US Open 2023. Matteo Berrettini fa il proprio esordio nel quarto ed ultimo Slam stagionale contro la testa di serie numero 29, il francese Ugo Humbert.

Dopo aver raggiunto gli ottavi a Wimbledon il tennista romano ha giocato i due Master 1000 americani di Toronto e Cincinnati. Nel torneo canadese Berrettini ha vinto al primo turno contro il francese Barrere per poi arrendersi a Jannik Sinner, futuro vincitore del titolo. A Cincinnati l’azzurro invece è stato sconfitto al primo turno da Felix Auger Aliassime, mettendo in mostra un ottimo tennis.

A differenza dell’italiano Humbert ha giocato più partite nelle ultime settimane. Dopo Wimbledon il francese ha raggiunto le semifinali nei 250 di Newport, erba, e Atlanta, cemento, oltre ai quarti di finale dell’Atp 500 di Washington. Nei due 1000 americani il transalpino ha raggiunto due secondi turni perdendo da Taylor Fritz, a Toronto, e Tommy Paul, Cincinnati.

I due giocatori si sono già affrontati tre volte nel corso della loro carriera. Il bilancio è di 2-1 per l’azzurro, il quale ha vinto gli ultimi due scontri diretti. Il primo incontro tra i due risale al Challenger di Brest del 2017, dove vinse Humbert. Berrettini si è poi vendicato al secondo turno degli US Open 2020 e all’Atp Cup del 2022. Tutte e tre le sfide si sono disputate sul cemento all’aperto.

L’incontro tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert è il primo in programma sul campo 5 a partire dalle 11.00 locali, le 17.00 italiane. La sfida sarà visibile su Supertennis TV e sulla piattaforma streaming di Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Humbert, incontro di primo turno degli US Open 2023 a partire dalle 17.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento.

Foto: LaPresse