Equitazione, Europei completo 2023: Italia quinta dopo la prima parte del dressage, ottavo Giovanni Ugolotti davanti ad Evelina Bertoli

Sono scattati a Le Pin au Haras, in Francia, gli Europei 2023 di completo dell’equitazione, che assegneranno, oltre ai titoli continentali, individuale ed a squadre, due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per le formazioni meglio classificate non ancora qualificate. Si è tenuta la prima delle due giornate dedicate al dressage, che ha visto scendere sul rettangolo 28 dei 56 binomi iscritti, dando così una prima conformazione alle classifiche, in attesa che domani si completi il quadro della situazione dopo la prima prova.

L’Italia chiude questa prima giornata al quinto posto, seconda tra le quattro squadre in corsa per il pass olimpico, grazie allo score del graduato dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress, ottavo con 30.6 penalità, mentre al momento viene scartato il punteggio dell’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, nona con 30.9. Tra i componenti del quartetto azzurro domani toccherà all’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi su Euphorie, ed all’appuntato scelto Susanna Bordone su Imperial Van de Holtakkers.

Tra gli individualisti in casa Italia oggi è entrato in gara il sergente maggiore dell’Esercito Italiano Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, sedicesimo con 33.3, mentre domani sarà la volta di Federico Sacchetti su Grc Shiraz. Nella classifica parziale stilata al termine della giornata odierna comanda la britannica Yasmin Ingham su Banzai Du Loir, prima con 23.4, score che porta la Gran Bretagna in vetta alla classifica a squadre. Questa, invece, la situazione delle quattro formazioni in lotta per i due pass olimpici: Paesi Bassi 29.0, Italia 30.6, Belgio 31.9, Austria 37.1.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1. Yasmin INGHAM * – BANZAI DU LOIR 23.4

2. Jerome ROBINE – BLACK ICE 26.0

3. Kitty KING * – VENDREDI BIATS 27.2

4. Christoph WAHLER * – CARJATAN S 28.3

5. Andrew HEFFERNAN * – GIDEON 29.0

6. Lina FORSBERG – KAIZEN 29.5

7. Karim Florent LAGHOUAG * – TRITON FONTAINE 30.5

8. Giovanni UGOLOTTI * – SWIRLY TEMPTRESS 30.6

9. Evelina BERTOLI * – FIDJY DES MELEZES 30.9

10. Malin HANSEN-HOTOPP * – CARLITOS QUIDDITCH K 31.5

11. Stephane LANDOIS * – RIDE FOR THAIS CHAMAN DUMONTCEAU 31.8

12. Lara DE LIEDEKERKE-MEIER * – HERMIONE D’ARVILLE 31.9

13. Janneke BOONZAAIJER * – ACSI CHAMP DE TAILLEUR 32.5

14. Jordy WILKEN – WILBERT BO 32.9

15. Robin GODEL * – GRANDEUR DE LULLY CH 33.0

16. Frida ANDERSEN * – BOX LEO 33.3

16. Emiliano PORTALE – SCUDERIA 1918 FUTURE 33.3

18. Cyril GAVRILOVIC * – ELMUNDO DE GASCO 33.6

19. Sofia SJOBORG * BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF Z 34.2

20. Elaine PEN – DIVALI 34.8

21. Benjamin MASSIE – EDITION FONROY 35.7

22. Senne VERVAECKE – GOOGLE VAN ALSINGEN 36.0

23. Mélody JOHNER * – TOUBLEU DE RUEIRE 36.7

24. Daniel DUNST * – CHEVALIER 97 37.1

25. Ian CASSELLS – WOODENDFARM JACK O D 37.5

25. Hanne Wind RAMSGAARD – AMEQU TORINO 37.5

27. Felicity WARD * – REGAL BOUNTY 37.9

28. Sarah ENNIS * – GRANTSTOWN JACKSON 38.8

CLASSIFICA A SQUADRE

1. Gran Bretagna 23.4 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

9 Kitty KING * VENDREDI BIATS (27.2) 3.

22 Yasmin INGHAM * BANZAI DU LOIR 23.4 1.

41 Laura COLLETT * LONDON 52

55 Rosalind CANTER * LORDSHIPS GRAFFALO

2. Germania 28.3 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

3 Malin HANSEN-HOTOPP * CARLITOS QUIDDITCH K (31.5) 10.

16 Christoph WAHLER * CARJATAN S 28.3 4.

35 Sandra AUFFARTH * VIAMANT DU MATZ

49 Michael JUNG * FISCHERCHIPMUNK FRH

3. Paesi Bassi 29.0

4 Andrew HEFFERNAN * GIDEON 29.0 5.

17 Janneke BOONZAAIJER * ACSI CHAMP DE TAILLEUR (32.5)

13. 36 Sanne DE JONG * ENJOY

50 Merel BLOM-HULSMAN * VESUVE D’AVEYRON

4. Francia 30.5 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

8 Stephane LANDOIS * RIDE FOR THAIS CHAMAN DUMONTCEAU (31.8) 11.

21 Karim Florent LAGHOUAG * TRITON FONTAINE 30.5 7.

40 Nicolas TOUZAINT * ABSOLUT GOLD HDC

54 Gaspard MAKSUD * ZARAGOZA

5. Italia 30.6

5 Giovanni UGOLOTTI * SWIRLY TEMPTRESS 30.6 8.

18 Evelina BERTOLI * FIDJY DES MELEZES (30.9) 9.

37 Fosco GIRARDI * EUPHORIE

51 Susanna BORDONE * IMPERIAL VAN DE HOLTAKKERS

6. Belgio 31.9

2 Cyril GAVRILOVIC * ELMUNDO DE GASCO (33.6) 18.

15 Lara DE LIEDEKERKE-MEIER * HERMIONE D’ARVILLE 31.9 12.

34 Jarno VERWIMP * MAHALIA

48 Karin DONCKERS * FLETCHA VAN ‘T VERAHOF

7. Svizzera 33.0 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

6 Robin GODEL * GRANDEUR DE LULLY CH 33.0 15.

19 Mélody JOHNER * TOUBLEU DE RUEIRE (36.7) 23.

38 Nadja MINDER * TOBLERONE

52 Felix VOGG * COLERO

8. Svezia 33.3 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

7 Frida ANDERSEN * BOX LEO 33.3 16.

20 Sofia SJOBORG * BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF Z (34.2) 19.

39 Amanda STAAM * CORPOUBET AT

53 Sara ALGOTSSON OSTHOLT * DYNAMITE JACK

9. Austria 37.1

23 Daniel DUNST * CHEVALIER 97 37.1 24.

42 Katrin KHODDAM – HAZRATI * OKLAHOMA 2

56 Lea SIEGL * VAN HELSING P

10. Irlanda 37.9 – già qualificata ai Giochi Olimpici –

1 Sarah ENNIS * GRANTSTOWN JACKSON (38.8) 28.

14 Felicity WARD * REGAL BOUNTY 37.9 27.

33 Susannah BERRY * CLEVER TRICK

47 Joseph MURPHY * CALMARO

