Listone Fantacalcio 2023-2024: quanto costano i giocatori dopo la prima giornata di Serie A, i nuovi valori per chi deve fare ancora l’asta

Con i due posticipi disputati ieri sera si è ufficialmente conclusa la prima giornata di campionato. La Serie A 2023-2024 si è aperta con match interessanti, conferme importanti e alcuni passi falsi preoccupanti. Vincono le milanesi, entrambe per 2-0, contro Monza e Bologna, vincono in maniera ampia Fiorentina (4-1 in casa del Genoa), Juventus (3-0 a Udine) e Napoli (3-1) a Frosinone.

Cade la Lazio (rimontata 2-1 a Lecce), mentre la Roma si ferma sul 2-2 in casa contro la Salernitana nel match che ha visto le doppiette di Belotti e Candreva. Tanti gol e buone prestazioni, con gli attacchi che si sono messi in luce nella maniera migliore. Sono andati a segno con una doppietta i migliori realizzatori della passata stagione, ovvero il capocannoniere Osimhen e Lautaro Martinez, ma abbiamo assistito ad altre reti pesanti.

Il duo Chiesa-Vlahovic ha timbrato il cartellino nell’esordio bianconero alla Dacia Arena, nella Lazio non ha mancato l’occasione il solito Immobile, mentre la Fiorentina ha assomigliato molto ad una fabbrica del gol. Messa in archivio la prima giornata del Fantacalcio, è già tempo di pensare alla seconda che vivremo nel prossimo weekend. Andiamo, quindi, a vedere come si sono mosse le quotazioni in vista del secondo turno.

Foto: LaPresse