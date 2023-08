Le possibili avversarie del Napoli in Champions League: chi evitare nel sorteggio e su chi puntare. Tutte le fasce

Adesso non resta che attendere i sorteggi. La UEFA Champions League 2023/2024 oggi, prenderà ufficialmente forma. La massima competizione europea per club nella serata di ieri ha conosciuto le ultime squadre in grado di staccare il pass per l’edizione che verrà, l’ultima a 32 squadre, e in data odierna si procederà con le estrazioni dalle urne. La manifestazione continentale per eccellenza sta per partire: tra il 19 e il 20 settembre si disputerà la prima giornata mentre tra qualche ora, alle 18.00 per l’esattezza e all’interno del Grimaldi Forum di Montecarlo, Principato di Monaco, verranno definiti i gruppi.

Non dimentichiamo che quattro italiane prenderanno parte alla Champions: il Napoli, l’Inter, la Lazio e il Milan. Volendoci soffermare proprio sui partenopei guidati da mister Rudi Garcia, non si può non ricordare che sarà l’unica formazione della Penisola a essere pescata come testa di serie. Grazie allo Scudetto dello scorso anno infatti, gli azzurri hanno conquistato la prima fascia nelle urne. Dunque sono molte le squadre temibili evitate dal Napoli perché anche loro teste di serie: Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord.

Ma Osimhen e compagni, dovranno fare i conti con le formazioni della seconda fascia ad esempio: Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Arsenal, Inter e il Porto, meno temuto rispetto alle altre. In terza fascia le compagini iniziano a spaventare un po’ meno, sulla carta: tolte Lazio e Milan troviamo Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar e Braga. In quarta e ultima fascia forse sarebbe meglio non incrociare il cammino del Newcastle, possibile outsider del torneo. Insomma le possibilità che il Napoli prenda parte a un girone alquanto abbordabile sono alte: bisognerà attendere ancora qualche ora per conoscerlo.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, Braga, PSV, Copenaghen

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Young Boys, Anversa

Foto: LaPresse