Le possibili avversarie del Milan in Champions League: chi evitare nel sorteggio e su chi puntare. Tutte le fasce

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta a ripartire. Nella serata di ieri abbiamo conosciuto le ultime squadre in grado di staccare un pass per la fase a gironi e oggi, invece, avverranno i sorteggi per la fase a gironi dell’ultima massima competizione europea per club a 32 squadre. Il torneo partirà con le prima prima giornate tra il 19 e il 20 settembre e vedremo scendere in campo tutte le formazioni, comprese le quattro italiane presenti nella lunga lista.

Sono presenti infatti il Napoli, inserito nell’urna delle teste di serie grazie allo Scudetto vinto, e poi ancora l’Inter, in seconda fascia. Ma non vanno ovviamente dimenticate Lazio e soprattutto Milan. Soffermiamoci proprio sui rossoneri guidati da mister Stefano Pioli e su quella che potrebbe essere questa nuova edizione della Champions League che sta per arrivare. Lo scorso anno, dopo aver fatto fuori il Napoli ai quarti, i Diavoli sono usciti a seguito del doppio confronto semifinale contro l’Inter di Simone Inzaghi in un Euro derby. Quest’anno Leao e compagni vorranno certamente ripetersi e, chissà, magari fare anche meglio.

Ma innanzitutto, bisognerà capire le squadre presenti all’interno del girone del Milan e, guardando le fasce, ci sono altissime probabilità che la squadra milanese venga inserita in un girone di ferro. La terza fascia infatti penalizzerà e non poco Pioli e i suoi: le squadre di prima e seconda fascia fanno storcere il naso in quanto a forza e blasone. Escluse quelle di terza fascia (la stessa del Milan e dunque non potranno essere pescate), nella quarta e ultima, l’unica che potrebbe impensierire è proprio il Newcastle dell’ex di turno, Sandro Tonali. Attendiamo quindi le 18.00 di oggi: a partire dal tardo pomeriggio avremo infatti le estrazioni per stabilire i singoli gruppi della Champions League 2023/2024.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, Braga, PSV, Copenaghen

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Young Boys ,Anversa

Foto: LaPresse