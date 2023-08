Kaio Jorge e i dubbi della Juventus: cosa fare, tra prestito, cessione e costi, ma dubbi sulla formula

La Juventus si interroga sul futuro di Kaio Jorge. Infortunatosi nella passata stagione prima di avere la possibilità di mettersi in mostra, il brasiliano è tornato al gol nell’amichevole contro la Next Gen.

E proprio la Next Gen è una delle soluzioni su cui stanno ragionando in casa bianconera. In questo modo l’attaccante potrebbe recuperare la condizione giocando in un contesto abbastanza competitivo come la Serie C italiana e senza avere troppe pressioni.

Il tutto accompagnato da qualche apparizione con la prima squadra, almeno per i primi sei mesi per poi valutare a gennaio in base alle risposte che Kaio Jorge avrà dato.

Il giocatore però vorrebbe stringere i tempi: per questo gli interessamenti di due neopromosse come Cagliari e soprattutto Frosinone stanno stuzzicando sempre di più il brasiliano che è consapevole di non potersi giocare in questo momento le proprie carte a Torino, ma che vorrebbe comunque misurarsi con la Serie A.

Si tratterebbe quasi certamente di un prestito, ma le esigenze di classifica potrebbe togliere minuti alla punta che invece ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore per provare a a fare la differenza.

Foto: LaPresse