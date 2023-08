Judo, Masters Budapest 2023: Parlati si fa male ed è quinto nei 90 kg, subito eliminata Bellandi

Tanti rimpianti e bilancio complessivamente deludente per l’Italia nella terza e ultima giornata del Masters Budapest 2023 di judo, andata in scena sui tatami della László Papp Arena. Il movimento azzurro, che schierava oggi due delle sue stelle nelle categorie pesanti, ha infatti mancato l’appuntamento con il podio centrando comunque un buon piazzamento.

Il migliore dei nostri portacolori nel day-3 è stato indubbiamente Christian Parlati, argento mondiale 2022 e n.4 del seeding nei -90 kg, capace di spingersi fino alle semifinali battendo nell’ordine l’olandese Jesper Smink (ippon), il bulgaro Ivaylo Ivanov (waza-ari al Golden Score) ed il kirghiso Erlan Sherov (ippon dopo 2’07” supplementari). Il talentuoso napoletano ha poi ceduto in semifinale al forte georgiano Luka Maisuradze dopo oltre 5 minuti di Golden Score, accusando inoltre un infortunio che lo costringerà successivamente a non disputare la finalina contro il francese Alexis Mathieu e a chiudere il torneo in quinta piazza.

Prestazione sicuramente negativa invece per l’ormai ex numero 1 al mondo dei -78 kg Alice Bellandi (superata in classifica quest’oggi dalla campionessa iridata in carica Inbar Lanir, vincitrice del Masters), sorpresa al primo turno dall’ippon della sud coreana Hyunji Yoon. Una vittoria importante al debutto nei pesi massimi contro la venezuelana Amarantha Urdaneta per Asya Tavano, fermata poi agli ottavi come nell’ultimo Mondiale dalla cinese Xu Shiyan. Out al primo incontro infine Gennaro Pirelli nei -100 kg contro la testa di serie canadese Shady Elnahas.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Masters Budapest 2023 di judo:

-78 kg F

1 Lanir (Isr)

2 Malonga (Fra)

3 Posvite (Fra) e Lytvynenko (Ukr)

+78 kg F

1 Dicko (Fra)

2 Tolofua (Fra)

3 Kim Hayun (Kor) e Xu Shiyan (Chn)

-90 kg M

1 Bekauri (Geo)

2 Maisuradze (Geo)

3 Mathieu (Fra) e Bobonov (Uzb)

-100 kg M

1 Turoboyev (Uzb)

2 Paltchik (Isr)

3 Reyes (Can) e Sulamanidze (Geo)

+100 kg M

1 Puumalainen (Fin)

2 Rakhimov (Tjk)

3 Saito (Jpn) e Zaalishvili (Geo)

