Judo, i ranking olimpici verso Parigi 2024. Italia al momento qualificata in 12 categorie!

La fase più calda della stagione 2023 per il World Tour di judo è ormai andata in archivio dopo lo svolgimento dei Mondiali Senior e del Masters, tornei che hanno assegnato tanti punti provocando inevitabilmente molti cambiamenti nei ranking olimpici. A poco più di dieci mesi dal termine del periodo di qualificazione a cinque cerchi per Parigi 2024, andiamo a scoprire dunque la situazione aggiornata dell’Italia.

Il Bel Paese ad oggi sarebbe virtualmente qualificato in 12 categorie di peso individuali su 14 e avrebbe quindi il diritto di partecipare anche al Team Event. Pass praticamente in tasca nei -48 kg (Assunta Scutto), -52 kg (Odette Giuffrida), -78 kg (Alice Bellandi), -73 kg (Manuel Lombardo) e -90 kg (Christian Parlati), inoltre l’obiettivo sembra alla portata anche nei -66 kg (Elios Manzi/Matteo Piras).

La selezione azzurra è in zona qualificazione diretta anche nei -57 kg (Veronica Toniolo), +78 kg (Asya Tavano), -60 kg (Angelo Pantano), -81 kg (Antonio Esposito) e -100 kg (Gennaro Pirelli), ma in queste categorie è ancora tutto in bilico. In questo momento Martina Esposito verrebbe ripescata nei -70 kg grazie alla quota continentale, mentre resterebbero escluse la -63 kg femminile e la +100 kg maschile.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo il Masters di Budapest 2023:

Uomini

-60 kg:

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 69° con 208 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Agnese Zucco, 44ma con 360 punti; Flavia Favorini, 50ma con 324 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg:

