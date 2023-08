WTA Montreal 2023: Samsonova batte Sabalenka e Bencic e vola in semifinale. Rybakina vince una sfida infinita, bene Swiatek e Pegula

Si è concluso poco fa un altro giorno di partite al WTA 1000 di Montreal. Nella quinta giornata il meteo ha fortunatamente sorriso al torneo e si sono dunque potuti disputare regolarmente prima i due ottavi di finale non svolti ieri e poi tutti i quarti di finale (che sono stati molto combattuti): andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Negli incontri validi per gli ottavi di finale sono arrivate le vittorie di Liudmila Samsonova e Belinda Bencic. La russa (testa di serie n.15) ha sconfitto un po’ a sorpresa la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2 al mondo) per 7-6 (2) 4-6 6-3, mentre la svizzera (n.12 del seeding) ha battuto la ceca Petra Kvitova per 6-7 (3) 6-3 6-1.

Dopo questi successi, Samsonova e Bencic si sono ritrovate contro ai quarti nella serata canadese e qui è stata la russa ad avere la meglio con un doppio 6-4 in un’ora e 51 minuti. La testa di serie numero 15 ha così conquistato il pass per la semifinale e ora sfiderà la kazaka Elena Rybakina (testa di serie n.3), uscita vittoriosa dall’ultima sfida di giornata (che è terminata addirittura alle 2:54 di notte) contro la russa Daria Kasatkina (n.10 del torneo) con il punteggio finale di 5-7 7-5 7-6 (8). Davvero clamorosa quest’ultima partita, che si è conclusa dopo addirittura tre ore e mezza di gioco e dopo infiniti colpi di scena. Da segnalare che Kasatkina ha sprecato un match point nel tie-break del terzo set e poi Rybakina ha chiuso l’incontro alla quinta occasione in proprio favore.

Prima di questi due quarti di finale aveva portato a termine la sua missione la numero 1 al mondo Iga Swiatek. La polacca non ha avuto vita facile contro la statunitense Danielle Collins, ma alla fine si è imposta per 6-3 4-6 6-2 dopo due ore e 23 minuti di partita. Ora in semifinale la nativa di Varsavia dovrà vedersela con la statunitense Jessica Pegula (n.3 al mondo), che è stata brava a battere, nel primo quarto di finale di giornata, la giovane connazionale Coco Guaff (n.6 del seeding) per 6-2 5-7 7-5 in due ore e 24 minuti.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

B. Bencic (SUI) (12) – P. Kvitova (CZE) (7) 6-7 6-3 6-1

L. Samsonova (RUS) (15) – A. Sabalenka (BLR) (2) 7-6 4-6 6-3

QUARTI DI FINALE

I. Swiatek (POL) (1) – D. Collins (USA) 6-3 4-6 6-2

J. Pegula (USA) (4) – C. Gauff (USA) (6) 6-2 5-7 7-5

E. Rybakina (KAZ) (3) – D. Kasatkina (RUS) (10) 5-7 7-5 7-6

L. Samsonova (RUS) (15) – B. Bencic (SUI) (12) 6-4 6-4

Foto: LaPresse