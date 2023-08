WTA Montreal 2023, risultati 9 agosto: avanzano Swiatek e Sabalenka, eliminate Sakkari e Wozniacki

Si completa il secondo turno del torneo WTA 1000 Montreal 2023 di tennis: sul cemento outdoor canadese in casa Italia arriva la sconfitta di Camila Giorgi, battuta dalla ceca Petra Kvitova, la quale si impone per 6-2 5-7 6-0. L’unica azzurra agli ottavi sarà dunque Jasmine Paolini, avanzata già ieri in virtù del forfait della statunitense Madison Keys.

La polacca Iga Swiatek regola la ceca Karolina Pliskova per 7-6 6-2 ed affronterà l’altra ceca Karolina Muchova, vittoriosa sulla romena Sorana Cirstea con lo score di 7-5 6-4. La canadese Leylah Fernandez piega la brasiliana Beatriz Haddad Maia per 7-5 5-7 6-3 e se la vedrà con la statunitense Danielle Collins, che elimina l’ellenica Maria Sakkari col punteggio di 6-4 6-2.

L’avversaria agli ottavi di Jasmine Paolini sarà la statunitense Jessica Pegula, che estromette la kazaka Yulia Putintseva con un duplice 6-4, mentre la ceca Marketa Vondrousova pone fine al torneo della danese Caroline Wozniacki battendola per 6-2 7-5 e sfiderà la statunitense Coco Gauff, la quale liquida la britannica Katie Boulter con un doppio 6-2.

A sfidare la ceca Marie Bouzkova sarà invece la russa Daria Kasatkina, la quale vince il derby con la connazionale Anna Blinkova per 6-2 7-5. Ad affrontare la statunitense Sloane Stephens sarà la kazaka Elena Rybakina, che nella prosecuzione del match sospeso ieri nel tie break del primo set, rimonta e batte la statunitense Jennifer Brady col punteggio di 6-7 7-6 6-3.

La prossima avversaria della ceca Petra Kvitova sarà invece l’elvetica Belinda Bencic, la quale piega la statunitense Alycia Parks per 6-3 5-7 6-4, infine la russa Liudmila Samsonova elimina la cinese Zheng Qinwen per 6-3 6-2 e se la vedrà con la bielorussa Aryna Sabalenka, che estromette la croata Petra Martic col punteggio di 6-3 7-6.

WTA 1000 MONTREAL – RISULTATI 9 AGOSTO

Iga Swiatek batte Karolina Pliskova 7-6 6-2

Karolina Muchova batte Sorana Cirstea 7-5 6-4

Leylah Fernandez batte Beatriz Haddad Maia 7-5 5-7 6-3

Danielle Collins batte Maria Sakkari 6-4 6-2

Jessica Pegula batte Yulia Putintseva 6-4 6-4

Jasmine Paolini batte Madison Keys per forfait (comunicato ieri)

Marketa Vondrousova batte Caroline Wozniacki 6-2 7-5

Coco Gauff batte Katie Boulter 6-2 6-2

Marie Bouzkova batte Caroline Garcia 6-4 4-6 6-2 (giocata ieri)

Daria Kasatkina batte Anna Blinkova 6-2 7-5

Sloane Stephens batte Victoria Azarenka per forfait (comunicato ieri)

Elena Rybakina batte Jennifer Brady 6-7 7-6 6-3 (ripresa da 6-6 2-4)

Petra Kvitova batte Camila Giorgi 6-2 5-7 6-0

Belinda Bencic batte Alycia Parks 6-3 5-7 6-4

Liudmila Samsonova batte Zheng Qinwen 6-3 6-2

Aryna Sabalenka batte Petra Martic 6-3 7-6

