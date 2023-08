Italia-Turchia, orario Europei volley femminile 2023: programma semifinale, tv, streaming

Come da pronostico, l’Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei di volley femminile 2023. Sino alla passata stagione sarebbe stata una partita che avrebbe visto le azzurre partire favorite. Ora il copione è cambiato a seguito della naturalizzazione di Melissa Vargas da parte delle anatoliche: la cubana ha letteralmente cambiato il volto della squadra con la sua devastante potenza. Inoltre il ct Daniele Santarelli ha varato uno schema iper-offensivo, schierando contemporaneamente in campo due opposte, ovvero Vargas ed Ebrar Karakurt, con quest’ultima chiamata anche ad un compito in ricezione: chissà se in prospettiva futura arriverà a questa soluzione anche l’Italia con Ekaterina Antropova e Paola Egonu.

Nella stagione in corso Italia e Turchia si sono già affrontate due volte in Nations League: a prevalere in entrambi i casi, sempre per 3-0, furono le nostre avversarie, sia nel round robin sia nel quarto di finale ad eliminazione diretta. Va detto che era un’Italia molto diversa e con tante assenze, tra cui Antropova, Egonu, Pietrini e Lubian.

Quella tra Italia e Turchia sarà la prima delle due semifinali degli Europei di volley femminile 2023 e andrà in scena venerdì 1° settembre. Considerando che in serata si giocherà anche Italia-Serbia della competizione maschile, per evitare la sovrapposizione la Federazione (sollecitata dai broadcaster televisivi) ha chiesto ed ottenuto di giocare alle 17.00.

La semifinale degli Europei sarà trasmessa in chiaro su RaiSportHD: attenzione, non sono assolutamente esclusi cambi di palinsesto, con possibile spostamento su Rai2 o Rai3. Sarà inoltre possibile seguire il match anche (in abbonamento) su SkySport Summer.

CALENDARIO SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2023

Venerdì 1° settembre

Ore 17.00 Italia-Turchia- Diretta tv su RaiSportHD e SkySport Summer

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING ITALIA-TURCHIA

Diretta tv: RaiSportHD* e SkySport Summer

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

*NB: palinsesto soggetto a modifiche.

Foto: Lapresse