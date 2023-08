Italia-Francia oggi in tv, Europei volley femminile: orario, programma, streaming, probabili sestetti

Oggi martedì 29 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Francia, quarto di finale degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaWanny di Firenze, per disputare il secondo incontro della fase a eliminazione diretta: dopo aver battuto la Spagna con qualche patema di troppo nei primi due set, le azzurre se la dovranno vedere con l’emergenza compagine transalpina di fronte al proprio pubblico. Le Campionesse d’Europa hanno infilato sei vittorie consecutive e inseguono la settima per meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente di Turchia-Polonia.

L’avversaria guidata dall’opposto Gicquel non va sottovalutata, ha battuto la Romania con qualche sofferenza ed è in grande crescita in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno alzare l’asticella per entrare in zona medaglia con grande convinzione, ma le Gallette potrebbero punzecchiare come hanno già fatto contro l’Olanda nella fase a gironi. L’Italia si affiderà alla qualità dei suoi opposti (Paola Egonu o Ekaterina Antropova), alle schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini, alle centrali Anna Danesi e Marina Lubian, alla palleggiatrice Alessia Orro, al libero Beatrice Parrocchiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, ottavo di finale degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, QUARTI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Martedì 29 agosto

Ore 21.15 Italia vs Francia – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA, QUARTI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI SESTETTI ITALIA-FRANCIA

ITALIA: Orro-Egonu/Antropova, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Parrocchiale.

FRANCIA: Stojilkovic-Gicquel, Cazaute-Bah/Rotard, Bauer-Sylves, Giardino.

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini