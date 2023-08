Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 29 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 29 agosto, si terranno due incontri validi per gli Europei di volley femminile 2023. Completato nella giornata di ieri il tabellone degli ottavi di finale, è tempo per dare il via ai quarti di finale, con la competizione che entra definitivamente nelle fasi decisive.

Due incontri in programma al Palazzo Wanny di Firenze. Si parte alle 18.00 con Paesi Bassi-Bulgaria, ma è in chiusura che il programma avrà il suo piatto forte: alle 21.00 tornerà in campo l’Italia, chiamata a sfidare la nazionale francese per accedere nelle prime quattro della manifestazione continentale.

Un impegno ancora alla portata delle azzurre che, nonostante un match non brillantissimo con la Spagna, non hanno ancora mollato un set sulla strada fino ai quarti. Per Miriam Sylla e compagne un appuntamento importantissimo per raggiungere quello che in qualche modo era l’obiettivo minimo ai nastri di partenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato ed il palinsesto tv e streaming dei match di oggi 29 agosto agli Europei di volley femminile 2023. La sfida Italia-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, mentre Paesi Bassi-Bulgaria sarà su Rai Sport HD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena. La diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, NOW. Noi di OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della partita dell’Italia.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Martedì 29 agosto

Ore 18.00: Paesi Bassi-Bulgaria (diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena)

Ore 21.00: Italia-Francia (diretta tv su Rai2, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena)

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (solo Italia-Francia), Rai Sport HD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo Italia-Francia)

Foto: Valerio Origo