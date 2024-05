Guido Monaco: “Senza Berrettini ci manca il numero 2 pesante. Musetti ha chance, Cobolli può impensierire Rune”

Entra nel vivo il Roland Garros 2024, con i match del secondo turno che diranno parecchio sul prosieguo del torneo parigino per i tennisti azzurri, Jannik Sinner in primis. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Roland Garros, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport).

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda gli ottimi numeri degli italiani al secondo turno: “I numeri sono importanti, molto importanti. Nessuno ha rischiato di perdere, tra le altre cose. Anzi, qualcuno poteva vincere più facilmente e tra chi è andato a casa, potevamo avere altri successi. Ora al secondo turno abbiamo altre tre sfide con i francesi. Rischiamo di mandarli a casa quasi tutti tra primo e secondo turno. Anche a Roma gli italiani sono andati molto bene all’esordio, ma dal secondo turno in avanti abbiamo fatto fatica. Confidiamo che ci sia qualcuno assieme a Sinner che ci possa portare verso la seconda settimana. Ci manca un numero 2 pesante senza Berrettini. Le basi sono importanti, ma dobbiamo concretizzare”.

Una delle sfide più delicate del secondo turno sarà quella tra Cobolli e Rune: “Il danese l’ho visto giocare e sembra voglia stare più dentro la partita. A Roma, invece, era fuori registro. Ieri in campo non si è lamentato, non ha mai perso la calma o la concentrazione. Qui, dopotutto, è arrivato due volte ai quarti di finale per cui sarà un sicuro protagonista del torneo. Cobolli? Lui è un grande agonista e potrebbe rendergli la vita complicata. Sta in campo come un giocatore navigato. Mi incuriosisce questo fatto”.

Altri spunti da queste prime giornata parigine: “Musetti penso che abbia una grande chance per andare avanti. Vedremo poi il suo eventuale incrocio con Djokovic che, per quanto visto ieri, non ha certo brillato. Zeppieri? Io non avevo dubbi che avrebbe fatto bene contro Mannarino, invece l’inizio match aveva detto tutt’altro”.

Un salto al torneo femminile: “Errani ha una bella chance contro Navarro. La spagnola non è una tennista come Keys o Sabalenka, non è una giocatrice che ti travolge. Tatticamente è ok, ma ti fa giocare. Secondo me questa Errani così in fiducia può farcela, poi potrebbe arrivare proprio Keys e cambierebbe ogni scenario. Cocciaretto? Sono molto curioso. Voglio vedere se il suo ottimo primo turno è stata una partita isolata oppure se saprà ripetersi. Nel caso mettiamo un asterisco su di lei”.

Ultima battuta sul match odierno di Sinner contro Gasquet: “Il francese penso che giochi troppo lontano per impensierire Sinner. Speriamo piuttosto di vedere una bella sessione serale. Un match che non sta minimamente decollando. Se non sarà pienone stasera con il numero 2 del mondo in campo e il francese forse all’ultima volta al Roland Garros, beh, forse meglio eliminare questo incontro serale. Penso che Jannik vincerà, come Sonego. Arnaldi non lo sto vedendo troppo stabile per cui occhio a Muller. Cocciaretto, come detto, deve ribadire il suo ottimo esordio”.