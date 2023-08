LIVE Italia-Cina, amichevole basket in DIRETTA: secondo test e qualche esperimento per Pozzecco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Trentino Basket Cup 2023 tra Italia e Cina. Si tratta del secondo impegno estivo della Nazionale di Gianmarco Pozzecco verso i Mondiali 2023.

Gli azzurri vengono da una vittoria con parecchi tratti d’assurdo contro la Turchia dopo un supplementare. Si è verificato di tutto: rimonte improvvise, il tiro da 25 metri di Kabaca, il recupero in pieno overtime. Com’è come non è, alla fine dei conti l’obiettivo vittoria è stato centrato, e contro la selezione forse più forte assieme a quella italiana nel contesto.

Dal canto suo, la Cina, anche senza Kyle Anderson (o Li Kai’er), ha mostrato che agli ordini di Sasha Djordjevic è in grado di mettere insieme un buon gioco di squadra. Questo le ha consentito di battere piuttosto agevolmente Capo Verde, con Walter Tavares a un tasso di rendimento che è forse neanche la metà di quanto si vede normalmente nella stagione al Real Madrid.

Tra Italia e Cina ci sono 14 precedenti, dei quali 12 vinti dagli azzurri e 2 dagli asiatici. L’ultimo confronto risaliva al 2016, proprio a Trento; vinse la squadra allora in mano a Ettore Messina per 87-58. Il primo, invece, fu la finale 17°-18° posto delle Olimpiadi di Londra 1948 (altra epoca, altro basket): gli azzurri si imposero per 54-38.

La palla a due della sfida tra Italia e Cina verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

