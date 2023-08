Italia-Bosnia oggi, Europei volley femminile 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi martedì 22 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Bosnia Erzegovina, match valido per la fase a gironi degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaRuffini di Torino, dopo aver vinto le prime tre partite per 3-0 contro Romania, Svizzera e Bulgaria. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico anche in questa occasione, ma non dovranno sottovalutare la compagine balcanica, che è in piena corsa per passare il turno e che può fare affidamento su Dajana Boskovic.

Le Campionesse d’Europa inseguiranno il quarto successo consecutivo, che garantirebbe il primo posto in classifica, ottimo in vista degli ottavi di finale. Il CT Davide Mazzanti dovrebbe insistere con la formazione titolare ammirata nelle prime tre uscite: Ekaterina Antropova opposto, Alessia Orro palleggiatrice, Miriam Sylla ed Elena Pietrini di banda, Anna Danesi e Marina Lubian al centro. Paola Egonu dovrebbe partire dalla panchina, domenica aveva avuto un piccolo problema fisico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bosnia Erzegovina, match d’apertura degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD/Rai 2 e Sky Sport Summer; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BOSNIA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Martedì 22 agosto

Ore 21.15 Italia vs Bosnia Erzegovina – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 22.00 e poi su Rai 2; Sky Sport Summer (canale 201)

PROGRAMMA ITALIA-BOSNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 21.15 alle ore 22.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo