Italia-Angola, Mondiali basket 2023: programma, orari, tv, streaming

L’Italia sfiderà oggi a Shenzen (Cina) la Nuova Zelanda nel secondo e ultimo incontro valevole per la Solidarity Cup 2023 (nel primo match gli azzurri hanno battuto il Brasile per 93-87) e poi volerà nelle Filippine, luogo in cui venerdì 25 agosto gli azzurri affronteranno l’Angola nel proprio esordio ai Mondiali 2023 di basket. L’incontro tra il gruppo di Gianmarco Pozzecco e la compagine africana comincerà alle ore 10:00 italiane a Manila: in palio ci sarà un’importante vittoria valida per il girone A.

Ricordiamo che, dopo il debutto contro l’Angola, l’Italia, che finora ha vinto sei partite su sei nell’avvicinamento a questa rassegna iridata, dovrà poi sfidare la Repubblica Dominicana domenica 27 agosto sempre alle ore 10:00 e le Filippine martedì 29 agosto alle 14.00.

La partita tra Italia e Angola inizierà venerdì 25 agosto alle ore 10:00 italiane alla Philippine Arena di Manila (Filippine). L’incontro si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky Sport Summer (canale 201). Inoltre, il match sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera sfida.

CALENDARIO ITALIA-ANGOLA MONDIALI BASKET 2023

Venerdì 25 agosto

Ore 10.00 italiane: Italia – Angola (prima giornata, girone A) alla Philippine Arena di Manila (Filippine) – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer (canale 201)

ITALIA-ANGOLA MONDIALI BASKET 2023 , DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Summer (canale 201)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo