Il tabellone di Lorenzo Musetti agli US Open 2023: inizio con un qualificato, Fritz e Tsitsipas all’orizzonte

Lo scorso anno Lorenzo Musetti si è spinto per la prima volta in carriera al terzo turno degli US Open. Nel 2023 l’obiettivo minimo del toscano sarà quello di ripetersi, visto che il sorteggio del tabellone principale ha dato certamente al nativo di Carrara questa possibilità.

Sarà un cammino molto francese all’inizio per la testa di serie numero 18. Infatti Musetti comincerà con il qualificato francese Titouan Droguet, che occupa la posizione numero 171 del ranking mondiale. Sicuramente una prima molto soft per Lorenzo, che poi potrebbe incrociare un altro francese, Gregoire Barrere, che non parte favorito contro il ceco Jakub Mensik.

Lo sguardo è rivolto al terzo turno, dove con ogni probabilità l’avversario di Musetti sarà Taylor Fritz. L’americano è sicuramente uno di quei giocatori che può ritenersi un outsider di lusso e non avrà certamente problemi ad inizio torneo con il connazionale Steve Johnson e poi con uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e il peruviano Juan Pablo Varillas.

Spingersi per la prima volta fino agli ottavi di finale a New York è già un gran bel traguardo. Sulla carta Musetti dovrebbe incrociare a quel punto Stefanos Tsitsipas, ma il greco non ha certamente un avvio di torneo semplice, visto che nell’ordine se la dovrebbe vedere con il canadese Milos Raonic, l’australiano Alexey Popyrin e l’americano Christopher Eubanks.

Il quarto contro Novak Djokovic è più un sogno che una piccolissima realtà. La cosa principale sarà soprattutto l’atteggiamento in campo che dovrà avere Musetti. Giocare con la giusta cattiveria, con la voglia di lottare punto su punto. Sarà un ulteriore esame di crescita per l’azzurro.

