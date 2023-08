Hockey prato femminile, Europei 2023: Spagna-Italia 2-0. Azzurre sconfitte ed eliminate

La doppietta di Alejandra Torres-Quevedo permette alla Spagna di superare l’Italia per 2-0 nella seconda giornata della prima fase a gironi degli Europei 2023 di hockey su prato femminile: le azzurre sono così aritmeticamente eliminate e giocheranno per il 5° posto.

A Mönchengladbach, in Germania, l’Italia, che ora non potrà più centrare il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi 2024, deve rinviare il tentativo di accesso ai prossimi Giochi ad uno dei due tornei di qualificazione olimpica che si disputeranno dal 13 al 21 gennaio 2024.

Nel secondo match del Girone A l’Italia, dopo aver ceduto per 0-6 al Belgio all’esordio, questa sera viene battuta per 0-2 dalla Spagna: a condannare le azzurre è la doppietta di Alejandra Torres-Quevedo, che va a referto al 14′ ed al 29′, con le iberiche che amministrano nella seconda parte del match.

Nella seconda parte della sfida arriva il cartellino giallo per l’azzurra Elettra Bormida al 38′, mentre al 42′ c’è il cartellino verde per l’iberica Lucia Jiménez Vicente, infine al 50′ c’è il cartellino giallo anche per l’azzurra Ivanna Pessina. Finisce 2-0 per la Spagna, Italia eliminata.

