Volley femminile, Europei 2023: passeggiate per Turchia e Serbia, Boskovic e Vargas in forma. Comoda Olanda

Gli Europei 2023 di volley femminile proseguono senza particolari colpi di scena. Nella giornata odierna si sono disputate sei partite: cinque vittorie per 3-0 come da pronostico e un successo per 3-1. Le due grandi favorite della vigilia hanno avuto vita facile. La Serbia, guidata da coach Giovanni Guidetti, ha surclassato la Slovenia con un secco 3-0 (25-20; 25-11; 25-15) sotto i colpi dell’opposto Tijana Boskovic (14 punti) e della schiacciatrice Maja Aleksic (13).

Seconda vittoria per le Campionesse del Mondo, che agganciano il Belgio e la Polonia al comando della Pool A. Le biancorosse hanno ceduto clamorosamente un set alla poco quotata Ungheria, ma sono riuscite a imporsi per 3-1 (25-22; 25-12; 21-25; 25-16): la formazione di coach Stefano Lavarini è stata trascinata da Olivia Rozanski (19 punti) e Magdalena Stysiak (18).

La Turchia di Daniele Santarelli ha invece strapazzato l’Azerbaijan con un nitido 3-0 (25-13; 25-13; 25-13), propizionato dall’opposto Melissa Vargas (20 punti, 6 ace) e dalla centrale Eda Erdem (17 punti, 4 muri, 2 ace). Le anatoliche hanno agganciato la Germania in testa al gruppo C. Nello stesso girone la Repubblica Ceca è salita al terzo posto dopo il successo contro la Grecia per 3-0 (25-21; 25-22; 25-17), garantito da Helena Havelkova (17 punti) e Gabriela Orvosova (14).

L’Olanda ha avuto la meglio sull’Estonia per 3-0 (25-8; 27-25; 25-19) e infila il terzo successo di fila per merito soprattutto di Marrit Jasper (19 punti, 3 ace) e Indy Baijens (13 punti, 4 muri). Le oranje conducono la Pool D con un punto di vantaggio sulla Francia, capace di battere la Finlandia per 3-0 (25-22; 25-22; 25-14) con i colpi di una tonica Lucille Gicquel (19 punti).

RISULTATI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI

Francia vs Finlandia 3-0 (25-22; 25-22; 25-14)

Repubblica Ceca vs Grecia 3-0 (25-21; 25-22; 25-17)

Serbia vs Slovenia 3-0 (25-20; 25-11; 25-15)

Olanda vs Estonia 3-0 (25-8; 27-25; 25-19)

Turchia vs Azerbaijan 3-0 (25-13; 25-13; 25-13)

Polonia vs Ungheria 3-1 (25-22; 25-12; 21-25; 25-16)

Foto: CEV