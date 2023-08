Beach volley, World Tour 2023: Nicolai/Cottafava, il cuore non basta. Secondi dopo una finale leggendaria ad Amburgo

Hanno lottato per oltre un’ora nella finale dell’Elite 16 di Amburgo ma due errori ai vantaggi del tie break sono costati la sconfitta e il secondo posto a Nicolai/Cottafava che meritano solo applausi per il loro cammino in uno dei tornei più importanti della stagione. Perdere così fa male, 21-19 al tie break, inutile girarci attorno, fa male dopo tre match ball annullati dai rivali ma tra qualche ora gli azzurri si guarderanno indietro e potranno gioire per un torneo fantastico con sette vittorie e una sola sconfitta al termine di una partita giocata benissimo, con cuore e carattere, raddrizzata quando tutto sembrava perduto e persa contro i campioni d’Europa, gli svedesi Ahman/Hellvig che non hanno così tanto in più rispetto agli italiani.

Nel primo set gli azzurri tengono il ritmo degli scatenati svedesi fino al 12-10, poi mollano la presa e in un baleno si trovano sotto 19-14 e devono cedere con il punteggio di 21-16. Nel secondo set tutto, o quasi, sembra perduto sul 9-4 ma Nicolai/Cottafava non mollano la presa, si riportano a tiro (9-7), si fanno staccare nuovamente (14-10) con gli svedesi che pensano già ai festeggiamenti e nel finale con la battuta e la difesa, si riportano sotto e pareggiano a quota 17. Gli azzurri annullano un match ball e ribaltano la situazione chiudendo con Cottafava per il 24-22.

Nel tie break è equilibrio totale: si gioca punto a punto, gli azzurri arrivano per primi al match ball sul 14-13 ma Nicolai sbaglia la battuta. Parte la girandola di emozioni. Due match ball per gli svedesi, altri due per gli azzurri, poi il primo errore di Cottafava regala il vantaggio alla coppia scandinava sul 19-18, Nicolai annulla il match ball ma ancora un errore di Cottafava in attacco regala la vittoria gli svedesi (21-19) che possono far partire la festa. Resta un po’ di rammarico perchè poteva uscire il torneo perfetto per gli azzurri ma anche la consapevolezza che in questo momento Nicolai/Cottafava sono all’altezza dei più forti.

Terzo gradino del podio per i norvegesi Mol/Sorum che, smaltita la delusione per la sconfitta con gli azzurri in semifinale, hanno battuto 2-0 (21-19, 21-16) i brasiliani George/Andre. In campo femminile trionfo brasiliano con Duda/Ana Patricia che in finale hanno strapazzato con un secco 2-0 (21-16, 21-17) le statunitensi Nuss/Kloth. Terzo gradino del podio per le tedesche Muller/Tillamnn che hano sconfitto 2-0 (21-15, 21-19) le brasiliane Barbara/Carol.

Foto Fivb