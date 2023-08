Hockey prato, Europei 2023: l’Italia femminile chiude all’ottavo posto. con l’Irlanda finisce 1-1

L’Italia femminile di hockey su prato conquista l’ottava piazza finale ai Campionati Europei 2023, rassegna in scena in Germania, nello specifico in quel di Mönchengladbach. Le azzurre infatti, dopo aver pareggiato contro la Scozia non è andata oltre l’1-1 anche contro l’Irlanda (N.13 del ranking), chiudendo dunque la sua corsa nella Pool C con due punti.

Il match, teoricamente pianificato nella giornata di ieri ma svolto solo questa mattina a causa del meteo, è stato sbloccato proprio delle nostre ragazze che, sugli sviluppi di un corner corto, sono passate in vanteggio grazie alla firma di Sofia Laurito timbrata al minuto 35′.

La riposta delle avversarie è arrivata dopo appena dieci minuti di orologio quando, al 46′, Di Carroll ha trovato su azione il guizzo vincente per ripristinare un equilibrio rimasto poi immutato fino al fischio finale.

La Finale degli Europei vedrà sfidarsi Olanda e Belgio, due squadre che hanno affrontato l’Italia nella fase a gironi.

Foto: FIH