Hockey prato, Europei 2023: la pioggia rimanda il match dell’Italia a domani

Italia-Irlanda, seconda partita valida per la Pool C dei Campionati Europei 2023 di hockey su prato femminile inizialmente prevista per oggi, è stata spostata a domani, sabato 26 agosto, alle ore 10:00.

La causa dello slittamento è stata dettata dalle condizioni metereologiche avverse che hanno colpito il campo di Mönchengladbach (Germania).

Il tempo, nel pomeriggio, è migliorato, consentendo lo svolgimento elle altre partite in programma.

Foto: FIH