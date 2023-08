Golf, Tour Championship 2023: Morikawa vola e raggiunge in testa Bradley e Hovland

Subito forti emozioni dopo il primo giro del Tour Championship 2023 che decreta il miglior golfista sul PGA Tour per la stagione corrente. A East Lake il grandissimo protagonista è Collin Morikawa, formalmente primo a pari merito a -10 per come funzionano le regole d’ingaggio dell’evento, ma di fatto autore di un magistrale -9 che lo riporta prepotentemente in corsa verso altissimi obiettivi.

Il due volte vincitore Major si trova insieme al connazione Keegan Bradley, autore di un -7 comunque assai lodevole, e del norvegrse Viktor Hovland, al quale basta un -2 dato che partiva secondo nella graduatoria stilata sulla base della classifica della FedEx Cup prima dell’appuntamento clou. Subito indietro invece Scottie Scheffler, nel senso che perde la leadership ed è quarto a -9 (score di primo giro di +1) da solo.

Bene anche Adam Schenk e Russell Henley, entrambi a -8 con validi giri rispettivamente in -7 e -5 che li portano assieme in quinta posizione. Anche per loro lo status è di sostanziali sorprese, capaci di spingersi oltre il livello pensato alla vigilia. Ulteriore riprova che questo torneo ha e avrà molto d’inatteso.

Settima posizione per Rory McIlroy, che comincia (ancora) da -7, cioè pari con il par e facendosi raggiungere dall’inglese Matt Fitzpatrick e dallo spagnolo Jon Rahm. Dietro al terzetto con al suo interno il nordirlandese, e dunque tra i decimi, ci sono l’inglese Tyrrell Hatton e gli USA Xander Schauffele, Wyndham Clark e Brian Harman, tutti quanti a -6 nel complesso.

