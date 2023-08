Golf: Russell Henley guida a metà Wyndham Championship 2023 su Horschel

Si è chiuso il secondo giro al Wyndham Championship 2023, ultimo torneo prima dei playoff della FedEx Cup e, per questo, ultimo appiglio di speranza per diversi al fine di entrare nei 70 che giocheranno i relativi tre eventi. Al comando, per il momento, c’è Russell Henley, che con il -4 delle seconde 18 buche conferma la leadership e si pone a -12.

In seconda posizione, con un recupero di 14 posti, c’è Billy Horschel, che ringrazia la sua giornata estremamente positiva, da -8 (62 colpi), per issarsi subito dietro al connazionale. Per lui sette birdie, un eagle e un bogey, e tanto gli basta per rientrare in quella che, all’americana, si chiama contention con -11.

A -10 c’è il gruppo dei terzi, formato dal canadese Adam Svensson, dagli USA Lucas Glover e Brendon Todd e dal sudcoreano Byeong Hun An. Tra questi, è Todd ad avere la miglior giornata con lo score di -7.

Settimo posto da solo per lo svedese Ludvig Aberg, che con -8 precede J.T. Poston, Troy Merritt, Brandon Wu e il tedesco Stephan Jaeger, tutti a -7. In particolare, per Merritt balzo di 60 posizioni con il suo -7 di giro. Nella corsa alla FedEx Cup è ancora di poco fuori dal range di speranze Justin Thomas, che è 21° (gli servono quantomeno i primi 18 posti). La stessa posizione la occupa il capitano europeo di Ryder Cup Luke Donald: per l’inglese balzo di 88 posti grazie a un -7 con conclusione da tre birdie consecutivi.

