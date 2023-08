Golf, PGA Tour 2023: Horschel e Glover al comando del Wyndham Championship ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel Wyndham Championship 2023 (montepremi 7,6 milioni di dollari). Lo storico torneo, nato nel lontano 1938 sotto il nome di Greater Greensboro Open, è giunto ad un round dalla sua conclusione. Corsa alla vittoria che sembra destinata ad uno sparuto numero di partecipanti, con due protagonisti a spartirsi la vetta momentanea.

Al comando con lo score di -18 (192 colpi) troviamo infatti gli americani Bill Horschel e Lucas Glover. Quest’ultimo sigla un super -8 di giornata ergendosi ad MVP del sabato statunitense. Terzo posto con -17 per il connazionale Russell Henley, seguito a due lunghezze di distanza dal sudcoreano Byeong Hun An. -13 e quinto posto per il tedesco Stephan Jaeger, sesto con -11 l’americano Michael Kim.

Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) chiudono la top ten in settima piazza con il punteggio di -10 il canadese Adam Svensson, ed i padroni di casa Eric Cole, J.T. Poston e Brendon Todd. -9 ed undicesimo posto per il belga Thomas Detry, e per gli americani Kyle Westmoreland, Nick Hardy, Justin Thomas ed Andrew Novak.

Nel pomeriggio domenicale spazio all’ultimo e decisivo round che ci regalerà il successore del sudcoreano Tom Kim, vincitore del Wyndham Championship 2022. Vi ricordiamo che per altre tre settimane il golf internazionale sarà monopolizzato dal PGA Tour a causa della pausa estiva del circuito europeo.

