Golf: ecco il Tour Championship 2023, chi sarà il migliore della PGA? In 30 per la FedEx Cup, Scottie Scheffler parte favorito

Si chiude la parabola del PGA Tour per la stagione 2022-2023. Il Tour Championship, a cui accedono i migliori 30 dei playoff della FedEx Cup, va in scena all’East Lake Golf Club di Atlanta, che nella settimana subito successiva al torneo sarà oggetto di un profondo rinnovamento a opera di Andrew Green, che si baserà su una foto aerea del 1949 per il proprio lavoro.

Si tratta di un evento particolare, perché se per l’OWGR ci si basa sul metodo classico di classificazione, il che potrebbe consentire a Rory McIlroy di tornare al numero 1 del mondo a danno di Scottie Scheffler, l’americano è favorito a causa dell’inusuale maniera di stilare la graduatoria. Si parte, infatti, con l’attuale leader globale a -10 in virtù del fatto di avere più punti nella classifica della FedEx Cup (per chi è familiare con la combinata nordica, ci sono degli echi della Gundersen).

Dopo la spettacolare performance che ha portato Viktor Hovland a vincere la scorsa settimana al BMW Championship, tutti gli occhi sono puntati in realtà su McIlroy questa volta. E non potrebbe nemmeno essere altrimenti, perché la storia è davanti agli occhi del nordirlandese. Potrebbe infatti staccare Tiger Woods nel conto delle vittorie nel torneo finale del PGA Tour, facendole diventare quattro. Nondimeno, nessuno è mai riuscito prima d’ora a bissare il successo dell’anno precedente. Nemmeno Tiger, che andò vicino a riuscirci nel 2000 e fu fermato nell’intento da Phil Mickelson.

La copertura di Eurosport 2 e Discovery+ sarà, come di consueto, completa, unita anche a eurosport.it. In particolare, ogni giorno la diretta inizierà alle ore 19:00, tranne che nel caso della domenica, in cui le immagini verranno irradiate fin dalle 18:00.

COME PARTONO I 30 DEL TOUR CHAMPIONSHIP

1 Scottie Scheffler (USA) -10

2 Viktor Hovland (NOR) -8

3 Rory McIlroy (NIR) -7

4 Jon Rahm (ESP) -6

5 Lucas Glover (USA) -5

6 Max Homa (USA), Patrick Cantlay (USA), Wyndham Clark (USA), Brian Harman (USA), Matt Fitzpatrick (ENG) -4

11 Tommy Fleetwood (ENG), Russell Henley (USA), Keegan Bradley (USA), Rickie Fowler (USA), Xander Schauffele (USA) -3

16 Tom Kim (KOR), Sungjae Im (KOR), Tony Finau (USA), Corey Conners (CAN), Si Woo Kim (KOR) -2

21 Taylor Moore (USA), Nick Taylor (CAN), Adam Schenk (USA), Collin Morikawa (USA), Jason Day (AUS) -1

26 Sam Burns (USA), Emiliano Grillo (ARG), Tyrrell Hatton (ENG), Jordan Spieth (USA), Sepp Straka (AUT) 0

