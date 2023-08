Atletica, Dalia Kaddari convince in batteria e accede in semifinale nei 200 metri ai Mondiali

La miglior Dalia Kaddari della stagione disputa un’ottima gara e supera in scioltezza il primo turno nei 200 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera sulla pista del National Athletics Centre di Budapest. Dopo il deludente quinto posto degli ultimi Europei U23 di Espoo, la giovane sarda si è riscattata quando più conta qualificandosi per le semifinali nella rassegna iridata assoluta.

La terza donna italiana più veloce di sempre sul mezzo giro di pista ha corso in 22″67 con una bava di vento sfavorevole (-0.3 m/s), avvicinandosi a soli 3 centesimi dal record personale e tirando giù quasi due decimi al suo primato stagionale. Kaddari, impegnata nella sesta e ultima heat, ha tagliato il traguardo in quarta piazza riuscendo comunque a qualificarsi grazie al secondo tempo di ripescaggio (su 6).

Nessun clamoroso colpo di scena a livello di eliminazioni eccellenti, con tutte le candidate al podio in vista della finale che sono avanzate senza grandi patemi al penultimo atto. Ottimi segnali dopo il magico trionfo sui 100 per la statunitense Sha’Carri Richardson, autrice del miglior tempo assoluto in mattinata con 22″16 pur rallentando vistosamente nel finale. Molto bene anche la sua connazionale Gabrielle Thomas in 22″26 con forte vento frontale (-1.3 m/s), davanti per questione di millesimi all’ivoriana Marie-Josée Ta Lou.

Foto: Grana/FIDAL