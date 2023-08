Golf, Daniel Brown al comando dell’ISPS Handa World Invitational. Ottimo avvio di Gregorio De Leo

Terminata la breve pausa estiva, il DP World Tour riprende il suo naturale corso con un nuovo appuntamento settimanale. Spazio infatti all’ISPS Handa World Invitational 2023 (montepremi 1,5 milioni di dollari), evento nato nel 2019 che si disputa su due percorsi situati a Ballymena (Irlanda del Nord).

Al termine del primo round troviamo al comando Daniel Brown. L’inglese guida la classifica con lo score di -7 (64 colpi) e vanta due lunghezze di margine sull’indiano Manu Gandas, sui connazionali Alex Fitzpatrick e Callan Barrow, e sull’ottimo Gregorio De Leo. Il golfista italiano è il migliore tra coloro che hanno affrontato il par 70 del Galgorn Castle Golf Club, mentre il resto della top ten si è disimpegnato sul par 71 del Castlerock Golf Club.

Sesta posizione con -4 per il francese Joel Stalter, per il sudcoreano Jeunghun Wang, per lo svedese Niklas Lemke e per l’inglese Sam Baistow. Chiudono infine la top ten in decima piazza con il punteggio di -3 l’iberico Angel Hidalgo, il francese Robin Sciot-Siegrist, e gli inglesi Todd Clements e Matthew Southgate.

23° posto dopo un tutto sommato buon -1 per Renato Paratore. Amaro il rientro in uno dei circuiti maggiori per Matteo Manassero. Il veronese, tra i migliori del Challenge Tour, incespica in un +3 che compromette l’intera kermesse britannica. +5 e round da dimenticare per Lorenzo Scalise. Appuntamento a domani con la seconda tornata che sancirà il fatidico cut del venerdì.

Foto: Federazione Italiana Golf