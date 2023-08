Judo, Grand Prix Zagabria 2023: azzurri a caccia di punti importanti per la qualificazione olimpica

Giornata di vigilia in Croazia verso il Grand Prix di Zagabria 2023, tappa del World Tour di judo valevole come evento di qualificazione olimpica per Parigi 2024. Meno di due settimane dopo la conclusione del Masters di Budapest, il circuito maggiore prosegue con un appuntamento che mette in palio un massimo di 700 punti per il ranking mondiale e a cinque cerchi.

In attesa di ritrovare al Grand Slam di Baku (22-24 settembre) le tre grandi stelle della squadra femminile, l’Italia si presenta all’Arena Zagreb con una rappresentativa di 22 atleti. In generale il torneo croato ospiterà circa 530 judoka provenienti da 83 Paesi diversi, a testimonianza di una gara che si preannuncia più impegnativa del solito per un Grand Prix.

Tra le fila della selezione azzurra, sono quattro i reduci del Masters ungherese che saliranno sul tatami a Zagabria: Angelo Pantano nei 60 kg, Matteo Piras nei 66 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg e Asya Tavano nei +78 kg, tutti a caccia di un podio per fare un passo avanti nella corsa al pass per Parigi. Ha dato forfait invece Elios Manzi, inizialmente iscritto alla competizione.

La spedizione nostrana verrà completata da Simone Aversa (-60 kg), Edoardo Mella (-73 kg), Luigi Centracchio (-73 kg), Kenny Komi Bedel (-81 kg), Salvatore D’Arco (-81 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Enrico Bergamelli (-100 kg), Daniele Accogli (-100 kg), Lorenzo Agro Sylvain (+100 kg), Kwadjo Anani (+100 kg) al maschile e da Martina Castagnola (-52 kg), Nicolle D’Isanto (-57 kg), Giulia Caggiano (-63 kg), Flavia Favorini (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Raffaella Ciano (-70 kg), Linda Politi (-78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg) nel settore femminile.

Foto: IJF