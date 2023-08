Golf: Collin Morikawa e Viktor Hovland restano leader nel Tour Championship 2023

Continua la lotta a due tra Collin Morikawa e Viktor Hovland in testa al Tour Championship 2023. L’americano e il norvegese, infatti, si trovano assieme a -16, e stavolta i giri sono identici, dal momento che entrambi hanno messo insieme un -6 sul percorso dell’East Lake di Atlanta. In sostanza, per adesso restano loro due i favoriti per prendersi tutto in chiave PGA Tour 2022-2023, o meglio classifica della FedEx Cup.

Va rimarcato come, se questo fosse un torneo normale, Morikawa sarebbe da solo in testa con -15, dopo il mostruoso -9 di ieri. Ed è quella dei colpi reali, in effetti, la graduatoria da guardare per il ranking mondiale.

Alle spalle del duo Morikawa-Hovland si piazza al momento Scottie Scheffler: il numero 1 del mondo è a due colpi di distanza, davanti a Keegan Bradley, uno degli uomini da copertina di ieri. Dal -13 di questi si passa al -12 di Xander Schauffele, quinto assieme allo spagnolo Jon Rahm.

Settimo Rory McIlroy, del quale va rimarcato il fatto che sta gareggiando nonostante un infortunio alla parte bassa della schiena che ne sta condizionando le performance. Dietro al -10 del nordirlandese ci sono i -9 di Wyndham Clark e del duo inglese Tyrrell Hatton-Matt Fitzpatrick.

Foto: LaPresse