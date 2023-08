Giro di Polonia 2023, Mattia Cattaneo: “Vittoria che mi dà fiducia per la crono mondiale”

Un successo di spessore per Mattia Cattaneo. Ieri il portacolori della Soudal-QuickStep si è imposto nella prova a tempo del Giro di Polonia, con partenza ed arrivo a Katowice dopo 16,6 chilometri di battaglia, permettendosi il lusso di battere due specialisti come Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers).

In questo modo è salito fino al quinto posto nella classifica generale, a 38” dalla maglia di leader vestita da Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) alla vigilia dell’ultima frazione. E soprattutto, ha una bella iniezione di fiducia in vista della prova iridata in programma settimana prossima, l’11 agosto, in cui spalleggerà Filippo Ganna.

“Ho lavorato duro nella cronometro e sono migliorato molto negli ultimi due mesi, il primo successo in una gara WorldTour significa molto per me, guardando la classifica e gli uomini che ho battuto. Aumenta anche la mia fiducia in vista dei Mondiali, dove proverò a ottenere un buon risultato” afferma Cattaneo al termine della frazione.

“Ero rilassato alla partenza, il percorso mi si addiceva e ho dato il massimo. Entrare nella top 5 della classifica è un bonus“. Poi un pensiero anche per Fabio Jakobsen: “Ero motivato anche dal fatto che il finale era lo stesso della tappa in cui Fabio cadde tre anni fa. Mi ha lasciato una strana sensazione al termine della ricognizione, ma allo stesso tempo ho avuto voglia di dare il mio meglio“.

Foto: LaPresse