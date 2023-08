Frosinone-Atalanta oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Altro match complicato in casa per il Frosinone che sta affrontando un calendario in salita in queste prime giornate di Serie A, nonostante il doppio impegno tra le mura amiche.

Alle 18.30 di oggi, sabato 26 agosto, arriverà infatti allo Stirpe l’Atalanta per la seconda giornata di campionato. La gara sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

I padroni di casa devono rinunciare al portiere titolare Turati (squalificato per una bestemmia), con Cerofolini a difendere i pali ciociari. Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza saranno i difensori, con Gelli, Mazzittelli e Harroui in mediana. In attacco, Cheddira al centro con Baez e Caso ai lati.

Ancora panchina, invece, tra i bergamaschi per De Ketelaere e Scamacca: in attacco, Pasalic supporterà Lookman e Zapata. Ruggeri e Zappacosta saranno gli esterni, con De Roon e Koopmeiners al centro. Davanti al portiere Musso, il terzetto composto da Djimsiti, Scalvini e Kolasinac.

Di seguito il calendario e il programma di Frosinone-Atalanta, valevole per la 2ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, sabato 26 agosto, alle 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

CALENDARIO FROSINONE-ATALANTA OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 18.30 Frosinone-Atalanta – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), diretta streaming su DAZN, SkyGo e NowTv

PROGRAMMA FROSINONE-ATALANTA OGGI

Sabato 26 agosto

Diretta tv : DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202)

: DAZN e Sky Sport Calcio (canale 202) Diretta Streaming: DAZN, SkyGo e NowTv

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-ATALANTA

FROSINONE (4-3-3) : Cerofolini; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

: Cerofolini; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. All. Di Francesco. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.

