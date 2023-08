Fiorentina-Sestri Levante oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

La Fiorentina si prepara ad un nuovo doppio impegno ravvicinato, con il primo fissato per oggi, venerdì 11 agosto.

Dopo le due sfide in due giorni consecutivi nella Sela Cup disputata a Newcastle e chiusa al secondo posto, i viola tornano in campo oggi, venerdì 11 agosto, contro il Sestri Levante.

La gara contro il club neopromosso in Serie C, con calcio di inizio alle ore 20.00, non sarà però trasmessa in tv né in streaming.

Al match contro i liguri seguirà poi, domani, il test contro l’OFI Creta.

Di seguito il calendario e il programma di Fiorentina-Sestri Levante, gara amichevole che si giocherà oggi, venerdì 11 agosto, alle 20.00. La partita non sarà trasmessa né in tv né in streaming.

Foto: LaPresse