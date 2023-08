Fiorentina-Ofi Creta oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Altro impegno internazionale per la Fiorentina che torna in campo il giorno successivo al test contro il Sestri Levante.

Avversario di oggi, sabato 12 agosto, i greci dell’OFI Creta: il calcio di inizio è fissato alle ore 20.00, ma non è prevista diretta tv né streaming.

Dopo aver affrontato Stella Rossa, Newcastle e Nizza, è dunque il momento della formazione che milita nel massimo campionato greco.

Con ogni probabilità il tecnico Vincenzo Italiano darà spazio soprattutto a quanti hanno giocato poco o nulla contro i liguri.

Di seguito il calendario e il programma di Fiorentina-OFI Creta, gara amichevole che si giocherà oggi, sabato 12 agosto, alle 20.00. La partita non sarà trasmessa né in tv né in streaming.

Foto: LaPresse