Fiorentina-Lecce, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Dopo la prima giornata, Fiorentina e Lecce sono già al lavoro per prepararsi al meglio in vista della seconda tornata: alle 18.30 di domenica 27 agosto, la squadra di Vincenzo Italiano ospiterà i giallorossi per la seconda giornata della Serie A 2023-2024.

La Fiorentina vuole dare seguito al successo roboante ottenuto al Marassi contro il Genoa per 4-1: nella serata di sabato la Viola ha impressionato, chiudendo la pratica rossoblù nei primi quarantacinque minuti. Prima della sfida ai pugliesi, i toscani saranno impegnati nell’andata dei playoff di Conference League, giovedì sera contro il Rapid Vienna in trasferta, impegno che Vincenzo Italiano non vuole assolutamente prendere sottogamba.

Esordio positivo anche per il Lecce di Roberto D’Aversa: in svantaggio dal 26′, i giallorossi sono riusciti a ribaltare la Lazio in appena due minuti, grazie alle reti firmate da Almqvist e Di Francesco rispettivamente all’85’ e all’87’. Tre punti d’oro per i salentini che, nonostante il cambio allenatore e l’addio di alcuni pilastri della squadra come Morten Hjulmand e Samuel Umtiti, sembra aver iniziato con il piede giusto questa seconda stagione consecutiva in Serie A.

La sfida tra Fiorentina e Lecce, il cui via è programmato per le 18.30 di domenica allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in streaming su Dazn.

