Federico Chiesa è il “nuovo acquisto” della Juventus? Esordio di lusso in Serie A, quanti gol può segnare

La Juventus ha iniziato il nuovo campionato come meglio non si poteva: i bianconeri, che quest’anno non disputeranno le coppe europee a causa della squalifica inflitta dall’UEFA per il “caso stipendi”, si sono imposti con estrema facilità sull’Udinese, sconfitto con un sonoro 3-0 tra le mura amiche.

Nella vittoria di ieri spicca la prestazione di Federico Chiesa, il quale ha sbloccato il match con una potente conclusione dal limite che è finita alle spalle del portiere al 2′. A parte il gol, l’attaccante esterno azzurro è in uno stato di forma ben diverso rispetto alla passata stagione in cui, a causa dei numerosi problemi fisici avuti dopo la rottura del crociato rimediata il 9 gennaio 2022, non è mai entrato in una condizione adeguata al suo livello.

Chiesa è tornato a essere quel giocatore in grado di spaccare le difese grazie alle sue accelerazioni improvvise, potenzialmente letali se non fermate per tempo. In più, l’azzurro ha pienamente convinto in coppia con Dusan Vlahovic: il serbo, anch’egli in un buono stato fisico, ha forse trovato nell’ala ex Fiorentina il partner ideale nell’attacco a due del classico 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri.

Il campione d’Europa nel 2021 con l’Italia ha ricevuto i complimenti del suo allenatore, Massimiliano Allegri, il quale ha dichiarato nella conferenza stampa post-partita come Chiesa lo preferisca in una posizione centrale, piuttosto che sull’esterno, dove secondo Allegri l’ex Viola si isola troppo. Inoltre, il coach juventino pensa che Chiesa possa poter segnare anche 14-16 gol in stagione: un numero importante ma, per le qualità del ragazzo, non così impossibile da raggiungere se il fisico lo dovesse supportare.

