Fasce sorteggio Champions League: chi sono le teste di serie, la divisione delle squadre, le avversarie delle italiane

Inizia ufficialmente la Champions League 2023-2024. La massima competizione continentale per club prenderà il via il 19-20 settembre ma il sorteggio (che si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo.) si terrà nella serata odierna a partire dalle ore 18.00.

Nelle urne ricolme di bussolotti vedremo anche le quattro squadre italiane che prederanno parte alla edizione 2023-2024 della coppa “con le grandi orecchie”. Entreranno in scena quindi Inter, Lazio, Milan e Napoli. Come saranno suddivise le squadre nelle urne? In prima fascia troveranno posto i campioni in carica del Manchester City, il Bayern Monaco, il PSG, il Barcellona, il Benfica, il Feyenoord e il Siviglia (vincitrice dell’Europa League). In questa urna sarà inserito il Napoli campione d’Italia.

Nella seconda fascia troveranno posto Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter, in un novero davvero di altissimo livello. In terza fascia le ultime due squadre di casa nostra. Lazio e Milan, infatti, saranno a braccetto con Salisburgo, Milan, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Copenaghen, PSV/Rangers Glasgow.

Si chiude con la quarta fascia con alcuni spauracchi come il Newcastle, il Lens, la Real Sociedad e l’Union Berlino, quindi Young Boys, Galatasaray e AEK Atene/Anversa.

PROGRAMMA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Ore 18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League – diretta su Sky Sport 24, 20 Mediaset

CALENDARIO SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 (200), 20 Mediaset (151 di Sky)

Diretta streaming: SkyGO e NOW per Sky, Mediaset Infinity

LE FASCE DEI SORTEGGI

Prima Fascia – Napoli , Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord

Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Copenaghen, PSV

Quarta fascia – Lens, Newcastle, Union Berlino, Real Sociedad, Young Boys, Galatasaray, Anversa, Copenaghen

– Lens, Newcastle, Union Berlino, Real Sociedad, Young Boys, Galatasaray, Anversa, Copenaghen

