Fantacalcio: su quali centrocampisti puntare nel weekend? Probabili formazioni e consigli

Domani prenderanno il via i primi match valevoli per la seconda giornata della Serie A 2023-2024: fino a quando i due match programmati per le 18.30 di sabato (Frosinone-Atalanta, Monza-Empoli) non avranno inizio, i fantallenatori potranno modificare la propria formazione. Andiamo a vedere quali sono i centrocampisti su cui puntare per il secondo weekend di gara di questo campionato.

ANDREA COLPANI (Monza) – Autore di quattro reti nella stagione d’esordio in Serie A, il centrocampista di scuola Atalanta ha disputato un discreto match, nonostante la sconfitta della sua squadra, contro l’Inter: i brianzoli, sebbene ancora non sembrino al 100%, potrebbero approfittare di un Empoli ancora imperfetto, specie nella fase difensiva, e le doti innate di inserimento del 24enne nato a Brescia potrebbero rappresentare un’arma importante per la squadra di Raffaele Palladino.

LORENZO PELLEGRINI (Roma) – Dopo la squalifica rimediata per somma di ammonizioni nella scorsa stagione che lo ha costretto a saltare la prima giornata del nuovo campionato, il capitano giallorosso tornerà in auge per il match con il Verona al Bentegodi: con l’approdo nella capitale di giocatori decisamente tecnici in mezzo al campo come Houssem Aouar e Leandro Paredes, i capitolini hanno acquisito maggior imprevedibilità, e il numero 7 romanista potrebbe ritrovare le sensazioni positive in attacco perse nella passata stagione.

MATTIA ZACCAGNI (Lazio) – Archiviata la delusione di Lecce, i biancocelesti devono immediatamente rialzare la testa: l’occasione è buona, visto che davanti a loro troveranno un Genoa in piena costruzione: l’esterno offensivo ex Verona, alla caccia del primo centro stagionale, potrà essere un fattore in questa gara, e la probabilità che possa piazzare anche un solo +1 è alta.

PIOTR ZIELINSKI (Napoli) – Nel match d’apertura del nuovo campionato con il Frosinone, il polacco è entrato in tutte le azioni da gol della squadra di Rudi Garcia, anche se a referto non è riuscito a portare punti bonus: l’ex Empoli e Udinese avrà un’altra occasione con il Sassuolo nella sfida di domenica al Maradona per contribuire direttamente a realizzare gol o assist contro gli emiliani, apparsi ancora un po’ indietro di condizione nell’esordio stagionale con l’Atalanta.

ANTONIO CANDREVA (Salernitana) – E’ stato uno dei protagonisti indiscussi della prima giornata di campionato: senza la sua prestazione, i campani sarebbero usciti sconfitti dall’Olimpico quasi sicuramente, ma l’ex Lazio e Inter ha di fatto strappato un punto da solo grazie alla doppietta siglata alla Roma, segnando due reti, specialmente il secondo, di rara bellezza. Nella prima uscita stagionale all’Arechi, Candreva vorrà regalare un successo ai propri tifosi contro l’Udinese, magari mettendo a segno altre perle come riuscito nella scorsa settimana.

Foto: Lapresse